Přijde na trh nový vyhledávač respektující soukromí? Autoři prohlížeče Brave to plánují

Zajištění soukromí prohlížení je přetrvávající téma. Zatímco většina uživatelů akceptuje režim „něco za něco“ a nad sběrem dat za účelem personalizace reklamy už jen mávne rukou, postupně přibývá těch, pro které je soukromí nade vše. Pokud patříte právě do této skupiny, seznamte se s Brave Software. Společností, která se rozhodla vyvinout vyhledávací engine, pro který je soukromí naprostou prioritou.

Brave Software za tímto účelem koupila Tailcat, nezávislý vyhledávací engine, který integruje do vlastního enginu Brave Search. Na rozdíl od Googlu nebo Bingu nebude Brave shromažďovat IP adresy ani využívat jiné osobní identifikátory k tomu, aby vylepšil své výsledky vyhledávání, a bude vytvářet svůj vlastní nezávislý index vyhledávání. Právě ten bude určujícím pro to, jak dobře bude Brave Search vyhledávat. Google i Bing dokázali vyvinout sofistikované modely pro indexování a organizování obsahu webu a není pochyb o tom, že schopnost Googlu pomoci najít přesně to, co hledáte, je primární příčinou jeho úspěchu, kterého dosáhl navzdory odhodlání využívat kvanta vašich dat k vlastnímu zisku.

Brave Search bude pochopitelně zabudován do Brave prohlížeče, který má v současnosti asi 25 milionů uživatelů. Unikátní je nejen pro svůj důraz, který klade na ochranu soukromí uživatelů, ale také díky blockchainovému modelu, v němž jsou uživatelé zjednodušeně řečeno placeni za zobrazování reklamy. Ten je sice kritiky kvůli své relativně snadné zneužitelnosti označován za naivní či rovnou utopistický, společnost však oznámila, že na blockchainu chce postavit i své budoucí e-commerce iniciativy. „Očekáváme, že poptávka po Brave v letošním roce ještě vzroste, jelikož uživatelé vyžadují řešení skutečně zaměřená na soukromí, aby se vyhnuli invazivním praktikám technologických gigantů,“ uvedl sebevědomě Brendan Eich, jeden ze zakladatelů Brave.