Řešení výzev v oblasti ukládání dat ve zdravotnictví

Digitalizace usnadnila základní služby vzdálené péče, získávání kritických, přesně lokalizovaných údajů v reálném čase při sledování pandemických trendů a také rychlé celosvětové zavádění vakcíny.

Tato rostoucí závislost na digitálních operacích s sebou přináší obrovské množství dat – podle společnosti IDC mělo být jen v květnu 2020 na světě vytvořeno, zachyceno, zkopírováno a použito více než 59 zettabajtů (ZB) dat. Tento náhlý a exponenciální nárůst digitální poptávky znamená, že základní datová infrastruktura, o kterou se zdravotnictví opírá, se dostala pod obrovský tlak a musí zvládat kritická data a úlohy.

Zdokonalování technologií spolu s konvergencí špičkového výzkumu a analýzy dat zároveň vytvořilo nové příležitosti v oblasti zdravotní péče. Dnešní klinické úlohy s rozsáhlými soubory dat vyžadují infrastrukturu úložiště, která splňuje jejich požadavky, je spolehlivá, škálovatelná na všech úrovních a poskytuje rychlé a kvalitní výsledky pro pacienty. Systém musí být schopen rychle přistupovat ke klinickým aplikacím a databázím a poskytovat zprávy téměř v reálném čase. Zdravotnictví však čelí výzvám v oblasti ukládání dat a organizace musí najít způsob, jak je vyřešit.

Význam škálovatelnosti a viditelnosti údajů v reálném čase

V žádném odvětví neexistuje univerzální řešení, které by řešilo problémy s ukládáním dat, a ve zdravotnictví tomu rozhodně není jinak. Vzhledem k tomu, že se projekty digitální transformace zdravotnictví rozvíjejí stále rychleji, je nesmírně důležité, aby se data shromažďovala a ukládala s ohledem na bezpečnost, škálovatelnost a spolehlivost.

Množství údajů o zdravotní péči se bude jen zvyšovat s tím, jak se do zdravotnictví bude zavádět stále více technologií a poroste poptávka po digitálních službách. Dosažení dynamicky škálovatelné architektury úložiště, která zvládne záplavy dat, zajistí nejen flexibilitu v současnosti, ale i budoucnost infrastruktury do dalších let.



Zajištění viditelnosti údajů v reálném čase je pro organizace v tomto odvětví nezbytné. Pandemie COVID-19 vyvolala okamžitou poptávku po rozsáhlém modelování a vizualizaci dat, aby bylo možné sledovat prudký nárůst případů. Tento dramatický nárůst objemu zapisovaných a čtených dat vyžaduje škálovatelný úložný systém pro ukládání velkých datových souborů a současně vysoký výkon pro analýzu a vizualizaci. Zatímco pevné disky jsou ideálním řešením pro ukládání maximálního množství dat, nabízejí velké kapacity, nízkou spotřebu a výjimečnou spolehlivost, zavádění disků NVMe SSD v datových centrech neustále roste, protože moderní aplikace a úlohy vyžadují vyšší výkon. Výkonné disky SSD NVMe, jako je Western Digital Ultrastar DC SN840, jsou určeny pro primární úložiště pro servery HPC a primární úložiště v externích úložných polích. Disky SSD jsou určeny pro cloudové výpočty a podnikové úlohy, které vyžadují nízkou latenci přístupu k datům a jejich vysokou dostupnost. Mezi tyto aplikace patří analýza dat v reálném čase, cloud computing, databáze OLTP/OLAP, umělá inteligence (AI), strojové učení (ML), rozpoznávání vzorů a virtualizace. Disky Ultrastar DC SN840 jsou třetí generací výkonných SSD disků NVMe společnosti Western Digital pro datová centra s rozhraním PCIe Gen 3.1 (dvouportovým), NVMe 1.3, které poskytují sekvenční čtení/zápis rychlostí až 3 470/3 300 MB/s a výkon kombinovaného náhodného čtení/zápisu 70/30 až 503 000 IOPS.