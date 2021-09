Řídit auto myšlenkami? Už žádná sci-fi

Není maličko otravné zadávat v autě do navigace kýženou destinaci přes titěrnou klávesnici mobilního telefonu? Anebo muset přeskakovat přehrávané skladby z autorádia tlačítkem na zadní straně volantu? Představte si, že by stačilo jen pomyslet na místo, do kterého chcete jet, nebo na skladbu, kterou chcete zrovna pustit, a auto už by se postaralo o zbytek.

Přesně takovou „autotelepatii“ prezentuje na právě probíhajícím veletrhu IAA Mobility v Mnichově automobilka Mercedes. Do konceptu jménem Mercedes-Benz Vision AVTR zabudovala tzv. brain-computer interface (BCI) neboli neurální rozhraní propojující mozek s počítačem, přičemž návštěvníci akce si jej mohou na vlastní kůži vyzkoušet.

Mercedes Vision AVTR prezentoval už na loňském CESu, tehdy jako automobil budoucnosti schopný poznat řidiče dle jeho srdečního rytmu a dechu. Technologie čtení myšlenek je tak dalším vylepšením z kategorie možná ne až tak vzdáleného sci-fi.

V současné podobě se technologie sestává z BCI zařízení s elektrodami umísťovanými na zatýlek řidiče, které dokáže číst mozkové vlny a ty následně proměnit v konkrétní úkony, které má vozidlo provést. Mercedes uvádí, že po „krátkém kalibračním procesu“ trvajícím asi minutu může kdokoliv ovládat vybrané funkce automobilu myšlenkami, respektive pohledem - BCI zařízení je totiž provázáno s palubní deskou, jejíž světelné body mají vybrané funkce, takže uživatel se pro vykonání dané funkce musí zrakem zaměřit na konkrétní bod.

„Zařízení měří neurální aktivitu v mozkové kůře v reálném čase. Analyzuje naměřené vlny a dokáže rozlišit, na které z bodů uživatel zaměřil svou pozornost. Čím silnější tato pozornost je, tím vyšší je vykázaná neurální aktivita. Zařízení pak na základě těchto dat v autě spustí přirazenou funkci,“ popisuje princip automobilka.

Ovšem přestože je technologie funkční a na veletrhu k vyzkoušení, Mercedes upozorňuje, že součástí automobilů se hned tak nestane. „Rozhodně to není otázka zítřka, ovšem už to není ani sci-fi.“