Sbohem, Cortano

Cortana nebude úplně zlikvidována, alespoň ne teď. Může to však být počátek dlouhého smrtícího procesu, kterým nechá Microsoft projít všechny produkty, co neuspěly. Cortana bude žít i nadále, i když v trochu omezeném stavu. Pojďme se podívat do historie, a proč se Microsoft takto rozhodl.

Cortana byla uvedena v roce 2014 na Windows Phone, které žily do roku 2017. Na Windows 10 se dostala v roce 2015. Microsoft se chtěl vyrovnat asistentům jako Siri a Alexa (Google Asistent vznikl až později)

Cortana se nikdy nedokázala pořádně usadit. Když byla v roce 2018 vypuštěna na chytré reproduktory, tak se ukázalo, že výrazně zaostává za konkurencí. Ke konci roku 2017 zvládala jen 230 příkazů, zatímco Alexa jich ovládala 25 tisíc. Ani v době, kdy se prodávaly miliony chytrých reproduktorů s Alexou, neměl o Cortanu nikdo zájem. Napsali jsme tenkrát, že „Reproduktory s Cortanou pravděpodobně potká stejný osud jako ostatní produkty od Microsoftu, které neměly žádný důvod existovat.“

Minulý rok jsme předpověděli, že Microsoft neskoncuje jenom s chytrými reproduktory, ale i s Cortanou samotnou. Své záměry dal Microsoft jasně najevo, když při své poslední reorganizaci odsunul šéfa Cortany na oddělení uživatelského prostředí. Bylo jasné, že Cortana už nebude vyvíjena jako samostatný produkt. Okomentovali jsme to takto: „Pravděpodobně to značí konec Cortany jakožto průlomové technologie a nezávislého asistenta. Cortana se pravděpodobně stáhne do ústraní a bude podpírat ostatní produkty Microsoftu. Už to nebude samostatný produkt na popředí systému.“

A to je přesně to, co Microsoft nedávno oznámil. Vicepresident Cortany Andrew Shuman na svém blogu napsal „Během vývoje Cortany na asistenta v Office 365 si povšimnete několika změn ohledně fungování Cortany ve Windows 10. Zpřísnili jsme přístup ke Cortaně, takže se před jejím používáním musíte nejprve přihlásit ke svému školnímu nebo Microsoft účtu. Některé funkce, jako je hudba, chytrý dům a funkce třetích stran nebudou nadále dostupné v rámci Cortany na Windows 10.“

Je to veliká změna. Znamená to totiž, že lidé, kteří se přihlašují pomocí lokálních účtů nemohou Cortanu nadále využívat. Je to konec Cortany, pomocníka uživatelů. Microsoft již oddělil Cortanu od políčka vyhledávání, čímž znepříjemnil její používání. Posledním krokem ji ještě více oddělil od Windows a od života uživatelů.

Od teď bude nová „lepší“ Cortana vyhledávat pro nedefinovaný „Microsoft 365“, což není produkt, který si můžete koupit. Zdá se, že Microsoft 365 je označení pro Windows 10, Office 365 a Enterprise Mobility and Security. Jak do toho Cortana zapadá není stále jasné. Podle Shumanova blogu se zdá, že bude pracovat s kalendářem, přidávat upozornění a vytvářet seznamy úkolů. To jsou věci, které Cortana již dávno zvládala a nestojí to za moc.

Nedivte se, pokud se ostatní hlasoví asistenti náhle rozšíří na Windows. Už je k dispozici verze Alexy kterou si můžete stáhnout na počítač. Satya Nadella, CEO Microsoftu, v minulosti projevil ochotu spolupracovat se svými soupeři, příkladem je přechod Edge na Chromium. Je příliš brzy, abychom dělali závěry o možné spolupráci, je však jasné, že by se prostředí Alexy a její integrace do chytrých domů Microsoftu náramně hodily.

Konec Cortany není pro Microsoft žádným velikým selháním. Chybou by bylo, kdyby se do ní Microsoft rozhodl nalít další peníze, jako to udělal u Nokie/Windows Phone. Nadella je dostatečně bystrý, aby si všiml, že je konkurence mnohem dále a nastal čas skončit. Byl to právě Nadella, kdo skoncoval s Windows Phone a Microsoft od té doby prosperuje. Smrt Cortany tak pouze povede k rozvoji důležitějších a perspektivnějších technologií.