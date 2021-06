Siri bude konečně fungovat také offline

Apple nezastírá, že pokud jde o ochranu soukromí online, chce být v čele. Je proto překvapivé, že jeho virtuální asistentka Siri potřebovala po celou dobu své existence internetové připojení. Veškeré požadavky zpracovává online, a to dokonce i ty, které lze realizovat lokálně, jako je nastavení budíku nebo úprava hlasitosti. S iOS 15 a iPadOS 15 však konečně přijde změna:

Siri získá nový modul pro rozpoznávání hlasu, který bude na zařízeních s procesorem A12 Bionic (a novějším) fungovat i bez nutnosti připojení k internetu. Pro ty, kteří si na svém soukromí zakládají, jde o ohromný pokrok, jelikož zaznamenaný hlas nikdy neopustí jejich zařízení, ať už by se tak mělo stát záměrně či nedopatřením. Apple nicméně potvrdil, že nová offline funkcionalita bude k dispozici pouze na dvou uvedených systémech, nikoliv tedy na macOS Monterey.

Zpracování požadavků offline však poslouží ve více směrech, než jen v ohledu vylepšení ochrany soukromí. Aniž byste potřebovali být připojeni k síti, Siri na váš povel zvládne nastavit hodiny a budíky, otevírat aplikace, ovládat svítilnu, audio přehrávač nebo dokonce předčítat zprávy. Zkrátka, pokud požadovaná informace či funkce nepotřebuje internetové připojení, je tu velká šance, že ji Siri zvládne v režimu offline. Což mimo jiné znamená, že Siri v tomto módu zrychlí a spolupráce s ní bude plynulejší.

To však není vše, Apple pro Siri na systémech iOS 15 a iPadOS 15 nachystal několik dalších novinek. Žádná už sice není až tak přelomová, všechny by však spolupráci s ní měli usnadnit. Nově bude schopná například v CarPlay módu ohlašovat zprávy, stejně jako hlásit notifikace skrze AirPods nebo ovládat domácí spotřebiče skrze HomeKit v nastavený čas (například vypnout světla v obývacím pokoji v deset hodin večer). Apple navíc rozšiřuje její jazykovou podporu o několik dalších jazyků. Do veřejné distribuce by iOS 15 měl jít na přelomu léta a podzimu, pravděpodobně v září.