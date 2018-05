Slack se chlubí 8 miliony uživatelů, přibývá mu však konkurence

Sektor chatovacích programů pro jednotlivá pracovní oddělení a týmy Slack víceméně vlastnoručně stvořil před čtyřmi lety, od té doby se dočkal konkurentů. Podle nejnovějších dat firmy má Slack 8 milionů aktivních uživatelů denně u více než 500 000 společností. To je výrazný nárůst od šesti milionů z minulého září, kdy se společnost zase mohla pochlubit 200 miliony dolarů ročních zisků.

Zajímavější je však číslo uživatelů, kteří za pokročilé funkce platformy platí. Toto číslo vzrostlo z 2 milionů uživatelů v září na současné 3 miliony, zatímco počet jednotlivých týmů, které za výhody platí, vzrostl o 20 000 na celkových 70 000. Růst svědčí o úspěších Slacku v přesvědčování uživatelů, aby si zakoupili placenou verzi produktu. Pravděpodobné je i to, že větší podniky se rozhodly zaplatit za Enterprise Grid, který Slack nabízí.

Chatovací aplikace Teams Microsoftu je oproti tomu využíván ve 200 000 společností; statistiky každodenních aktivních uživatelů nejsou známy. Teams mají k dispozici někteří předplatitelé balíčku Office 365, který má 120 milionů uživatelů.

Teams však jako platforma vznikla až v březnu 2017.

Richard Edwards, výzkumný analytik a ředitel služeb v britské společnosti Freeform Dynamics tvrdí, že pokračující růst Slacku „je rozhodně působivý, ale v cestě mu stojí tvrdí konkurence, například v podobě Microsoftu a poměrně nového produktu Teams.“

Slack a Microsoft jsou však jen dvěma z řady společnosti bojujících o dominanci na trhu s nástroji na podporu spolupráce. Cisco se proti Slacku postavilo už v roce 2015 se Sparkem, nyní přejmenovaným na Webex Teams. Facebook zase může nabídnout Workplace z konce roku 2016 a australský Atlassian v březnu vydal Stride. Google, další známé jméno, zase přepracovalo svůj Hangouts Chat.

„Slack a Microsoft nejsou jedinými prodejci s očima pevně upjatýma na chatovací platformy v pracovním prostředí. Trh v sobě snoubí to nejlepší z tradičních nástrojů na podporu spolupráce, jako je sdílení a tvorba dokumentů, video a audio konference, sdílení obrazovky a další prvky,“ popisuje dále Edwards.

Výhoda Slacku v brzkém nástupu na trhu a slušném počtu uživatelé je podle Edwardse znát, neboť do firem již pronikl.

„Slack má solidní uživatelskou základnu a je integrován do mnoha pracovních činností vlivem svých schopností,“ popisuje. „Nevidím mnoho nápověď, který by říkaly, že by uživatelé chtěli ze své práce Slack vyměnit za něco jiného. Skutečnost ale ukáže jen čas.“

Pochlubit se Slack může také silným ekosystémem a vývojářskou komunitou. Služba má přes 1 500 aplikací a přes 200 000 vývojářů na platformě Slacku staví své aplikace.

„To, co Slack skutečně odlišuje, je čtyřletá zkušenost a miliony uživatelů, které jej každý den používají. Získali a zužitkovali jsme mnoho znalostí o tom, jak mají vypadat efektivní týmové komunikační nástroje,“ sdělil technický ředitel Slacku Cal Henderson Computerworldu.

Největší zákazník Enterprise Gridu Slacku je americká legenda IBM, s více než 110 000 každodenně aktivními uživateli. Několik dalších zákazníků má mezi 50 a 100 tisíci uživateli. Mezi další velké klienty patří Capital One, Target a Conde Nast.