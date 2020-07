Spisová služba je dostupná ke stažení zdarma

„Loni jsme na jednání podvýboru pro veřejnou správu a E-Government v Poslanecké sněmovně představili svou vizi a poslání, co chceme dokázat v oblasti zavádění open-source řešení ve veřejné správě. Poslanci jednohlasně náš koncept odhlasovali. Do roka jsme fakticky všechno, co jsme na tom podvýboru řekli, splnili,“ uvádí Pavel Dovhomilja, předseda představenstva Open-source Aliance.

Spisová služba SpisUm je jedním z prvních fyzických výstupů od stávajícího člena Open-source Aliance. Je to otevřená aplikace, která splňuje zákonné požadavky a národní standardy pro elektronickou spisovou službu a v prvé řadě je všem dostupná. Zdarma si ji může stáhnout a používat kdokoli.

„Faktický každý úřad si může tuto spisovou službu, která má otevřený zdrojový kód, nainstalovat, požádat o součinnost s pilotním řešením, osahat si ji a začít používat v ostrém provozu,“ vysvětluje Dovhomilja.

Aplikace uživatelům nabízí i možnost zobrazení náhledu souborů přímo při práci s dokumentem. Využití zautomatizovaných uživatelských kontrol, upozorní uživatele, z jakého důvodu například není daná akce proveditelná a on nad tím nemusí přemýšlet.

Uživatelé této spisové služby budou mít všechny dokumenty na jednom místě, dohledatelné, zálohované a přístupné odkudkoliv. Dokumenty pak mohou snadno a transparentně spravovat v elektronické podobě během celého jejich životního cyklu od vytvoření až po skartaci. Aplikace SpisUm je plně kompatibilní s GDPR a pravidly pro kybernetickou bezpečnost.