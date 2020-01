Správa pracovních stanic a helpdesk ManageEngine sbírá světová ocenění

Forrester ve své správě identifikuje výrobce SW se zaměřením na helpdesk a správu pracovních stanic, kteří nejvýznamněji přispívají k pokroku v této oblasti. Tyto dva technologické směry jsou stále významnější, jelikož rostoucí nároky na produktivitu a narůstající počet spravovaných zařízení, nutí společnosti věnovat se této problematice čím dále, tím více. ManageEngine je jedním ze tří světových výrobců, kteří se zaměřují na oba výše zmíněné směry.

Za zmínku stojí také to, že díky svým řešením byl software od ManageEngine zmíněn již ve třech zprávách společnosti Forrester. Řešení pro centrální správu hesel a privilegovanou správu účtů Password Manager Pro bylo například zméněno v analýze „Privileged Identity Management, Q4 2018“. V této zprávě Forrester uznal ManageEngine jako prodejce vedoucího na poli produktového portfolia a poskytovaných služeb, který se díky praktické využitelnosti svých produktů a neustálým inovacím nekompromisně zařadil mezi přední světové výrobce.

Helpdesk - Enterprise Service Management (ESM)

Forrester vyzdvihuje novou verzi ServiceDesku Plus, která nabízí funkcionalitu ESM, jenž umožňuje rychle převzít praxí osvědčené postupy ITIL a rozšířit jejich využití mezi všechny oddělení podniku.

ManageEngine vyladil ServiceDesk Plus tak, aby byl ideálním výchozím bodem jak pro organizace, které postupy ESM využijí v plné výši, tak i pro podniky, kterým postačí skromnější výbava jejich helpdesku. Vše je jen otázka správného výběru z košaté nabídky edic a doplňků. Jako například doplněk Service Catalog, který nabízí možnost vytvoření katalogu přednastavených formulářů pro nabízené služby a tím přispívá k automatizaci pracovních postupů a schalovacích mechanismů, což vede k úspoře času a financí. Asset Management, který podnikům výrazně pomáhá maximalizovat využití svých aktiv a snižuje tak náklady společnosti. A mnoho dalších...

Oficiální distributor softwaru ManageEngine pro ČR společnost MWT Solutions doplňuje, že Service Desk Plus zároveň může v portfoliu produktů ManageEngine představovat centrálu pomyslné nervové soustavy, kterou lze snadno vytvořit a propojit díky možnostem vzájemné integrace produktů. Mezi nejpřínosnější integrace „na klíč“ patří například propojení s ADManager Plus, nástrojem pro hromadnou správu a řízení Active Directory, nebo výše zmiňovaný Password Manager Pro. Dále nechybí propojení s Desktop Central (viz níže), případně je možné napojit také OpManager, nástroj pro kompletní správu a monitoring IT infrastruktury. Otevřené API rozhraní podporuje možnost integrace s aplikacemi ostatních výrobců.

Správa společnosti Forrester uvádí:

„Síla ManageEngine spočívá v jednoduchosti použití. Od konfigurace portálu, po vytvoření pracovního postupu, až po integraci do jiných systémů, zákazníci potvrzují, že řešení ManageEngine jsou schopni sprovoznit v řádu hodin. ServiceDesk Plus je vhodný pro organizace, které chtějí rychle vybudovat základnu kvalitní správy služeb za příznivou cenu.“

Správa pracovních stanic - Unified Endpoint Management (UEM)

V případě Desktop Central, hodnotí Forrester způsob správy UEM jako vynikající mezi moderními nástroji pro správu koncových zařízení. Desktop Central centralizuje správu a zabezpečení všech stolních počítačů, notebooků, mobilních zařízení a serverů.

Desktop Central představuje silný nástroj pro správu zařízení se systémy Windows, Linux, Mac a pro mobilní zařízení iOS, Androind a Windows. Nabízí velmi podrobný Patch Management který, mimo jiné, umožňuje správu a nasazení také staršího softwaru. Jeho další silnou stránkou je centrální správa aplikací v pracovních stanicích. Aplikace je možné uživateli nainstalovat na dálku, nebo mu nabídnout seznam schválených aplikací v rámci vlastní samoobsluhy a nechat tak samotného uživatele vybrat si například webový prohlížeč, který mu bude nainstalován službou Desktop Central. V neposlední řadě nabízí jedinečný OS Deployer, který umožňuje rychlou práci s hromadným nasazováním operačních systémů přes image. Součástí řešení je také nativní správa zranitelností a zabezpečení prohlížečů.

A co na to Gartner?

Druhé, neméně významné, uznání ve stejné disciplíně získala společnost ManageEngine od Peer Insights společnosti Gartner. Peer Insights a Magic Quadrant jsou platformy společnosti Gartner kam experti z daných odvětví přinášejí svá hodnocení a názory nejen ze světa IT technologií.

Gartner Peer Insights Customers' Choice doporučuje využití nástroje Desktop Central od ManageEngine na základě zkušeností uživatelů a jejich hodnocení.

„ManageEngine Desktop Central je platforma, díky které bude IT administrátor schopen centrálně spravovat širokou škálu zařízení, jako například: stolní počítače, notebooky, tablety, mobilní zařízení a dokonce i servery, a to vše z jedné centrální konzole. Platformy Mac, Windows a Linux jsou podporovány.“

Přečtěte si co o Desktop Central od ManageEngine dále uživatelé pro Gartner napsali:

Ředitel IT v dopravním průmyslu: „Je to náš švýcarský armádní nůž! Můj tým používá Desktop Central více než čtyři roky a je to pro nás neúnavný záchranář. Nyní můžeme rychle a vzdáleně nasadit software, aktualizace, patche, opravy, úpravy a konfigurace registru. Výrazně se zlepšila produktivita v našem IT oddělení s menším počtem zásahů v terénu, což vedlo ke spokojenějším uživatelům a kratším dobám odezvy. “

Seniorní specialista na informační technologie ve vládní organizaci: „Snadná implementace, nejlepší podpora vůbec. Desktop Central je velmi snadné nastavit a spravovat. Během několika hodin můžete mít systém zprovozněný a spravovat tak všechny své systémy ... Zkrátilo to čas potřebný na správu našich systémů!"

Ředitel IT ze sektoru služeb: „Kompletní nástroj pro správu koncových zařízení, snadná instalace a nasazení.Je to jeden z nejlepších nástrojů pro správu koncových zařízení. Můžete spravovat svá aktiva, operační systémy a software.“¨

