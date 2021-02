Středoevropské firmy konečně akceptovaly, že bez inovací se nikam nedostanou

Země střední a východní Evropy (CEE) čelí výzvám, které ohrožují konkurenceschopnost celého regionu. Aby firmy v zemích CEE přežily a mohly se dále rozvíjet, musí urychlit transformaci svého podnikání a rychle nasazovat digitální řešení, zejména systémy založené na cloudu.

Takové jsou závěry průzkumu pro společnost Oracle zrealizovala IDC. Studie byla provedena mezi respondenty z veřejného i soukromého sektoru v osmi zemích regionu, jmenovitě v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Řecku, Chorvatsku a Srbsku.

Poté, co pandemie odezní, si budou muset firmy i organizace veřejného sektoru znovu stanovit své priority. Dobrým příkladem jsou investice do IT. V současnosti se stále větší důraz klade na to, aby technologie poskytovaly významnou podporu pro strategické a obchodní cíle organizace. Ti z účastníků průzkumu, kteří mají rozhodovací pravomoci, uvedli přitom následující seznam priorit podnikání své firmy:

Zlepšení výkonnosti podnikání (72 %)

Snížení nákladů (71 %)

Lepší dodávky produktů a služeb v závislosti na potřebách zákazníků (71 %)

Zabezpečení podnikání (kybernetická bezpečnosti – 69 %)

Podpora zaměstnanců (62 %)

„Prvním třem prioritám přikládají respondenti téměř stejnou důležitost, což ukazuje, jak kritický je pro organizace v CEE proces rozhodování. Firmy často volí mezi krátkodobými cíli, které chrání podnikání v daném okamžiku, a investicemi podporujícími dlouhodobou prosperitu,“ uvádí Razvan Savu, Senior Consultant IDC pro střední a východní Evropu. „Jak ale takovou volbu optimalizovat? IT, speciálně řešení pro cloud, řízení dat a datovou analytiku, zde bude hrát stále důležitější roli, pomůže organizacím najít kompromis mezi okamžitými a dlouhodobými potřebami, a umožní jim tak dosáhnout jejich obchodních cílů.“

V zemích střední a východní Evropy aktuálně probíhá zrychlená adopce cloudových řešení. Nejde o náhodu, tento trend souvisí s pandemií Covid-19. Pro mnoho organizací se cloudové služby ukázaly být nejlepším řešením během jarního lockdownu i v následujícím období.

„Nové technologie použité původně pro řešení aktuálních problémů otevírají cestu k dosažení mnohem důležitějšího cíle, kterým je trvalá změna podnikových procesů,“ říká Roman Biller, viceprezident pro prodej technologií Oracle v regionu CEE.

Takový posun vnímání je charakteristický pro řadu společností v zemích CEE. Poté, co během několika měsíců používání cloudových řešení měly možnost se přesvědčit o mnoha výhodách cloudu, nyní zkoumají jeho další možnosti a přistupují k těmto technologiím odvážněji. Je to důležitá změna, protože cloudová řešení jsou pro rychlou a efektivní digitální transformaci klíčová.