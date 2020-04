Svět po koronaviru – svět robotů?

V době, kdy svět svírá koronavirus, se zase o něco intenzivněji připomíná otázka, zda člověka při práci nahradí roboti. Odborníci na technologie se shodují, že pandemie tento krok může jedině uspíšit.

„Lidé často říkají, že při své práci potřebují být v kontaktu s dalšími lidmi, ale Covid-19 tento pohled změnil,“ uvedl pro BBC futurista Martin Ford. „Covid19 lidem změní jejich preference a otevře nové příležitosti pro automatizaci.“

Velké i menší společnosti se už dnes zabývají tím, jak využít technologií za účelem sociálního distancování a omezení počtu pracovníků, kteří musí fyzicky navštěvovat své pracoviště. Roboti tak jsou využívání na práce, které zkrátka z domova dělat nejdou. Například americký prodejní řetězec Walmart už využívá plně robotizované uklízečky, v Jižní Koreji roboti během pandemie měří lidem teplotu a distribuují dezinfekci na ruce. Někteří zdravotníci mezitím predikují, že mnohá ze současných opatření bude nutné uplatňovat i v příštím roce, poptávka po robotech tak může dál růst.

Její nárůst už zaznamenaly také společnosti vyrábějící dezinfekční a čistící přípravky. Dánská firma UVD Robots vyrábějící roboty s dezinfekčními UV lampami jich v uplynulých dnech dodala do evropských a čínských nemocnic stovky. Využití však nacházejí také v prodejnách potravin nebo restauracích nabízejících jídlo s sebou. Dle expertů se mohou v dohledné budoucnosti objevit i na dalších místech, jako jsou školy nebo kanceláře.

„Jak zákazníci, tak zaměstnavatelé dnes víc dbají na bezpečnost a zdraví své i svých zaměstnanců. Větší automatizace k němu může přispět a zákazníci za to firmy odmění,“ hodnotí pro BBC Blake Morganová, autorka knihy The Customer of the Future – Zákazník budoucnosti. Upozorňuje však také na stávající omezení, mezi nimi častou poruchovost, která si stále žádá lidský dohled a vede například k tomu, že obliba samoobslužných pokladen v obchodech roste spíš pomaleji.

Další oblastí, ve které by mohli roboti najít brzy větší využití z důvodu obav o zdraví, jsou stravovací služby. Jako kuchaře a obsluhu už je testuje například řetězec McDonald´s. Relativně zavedení už jsou například také ve skladištích prodejců, jako jsou Amazon či Walmart, a dá se předpokládat, že současná pandemie jejich využití ještě rozšíří. Dle odborníků v těchto případech lidé skutečně mohou začít kvůli robotům přicházet o práci.

Byť je jejich výroba drahá, jakmile jsou zapojení do pracovního procesu, jejich provoz je oproti lidskému zaměstnanci úspornější.

A Martin Ford upozorňuje ještě na jednu výhodu: „Jakmile pandemie opadne, lidi budou chodit raději na místa, kde je méně lidí a tedy spíš více strojů, protože budou mít pocit, že tak sníží zdravotní rizika.“

Nejodvážnější futuristé robotům věští budoucnost i v oblastech jako je finanční poradenství, fitness či výuka. Tedy těch, v nichž je dle „roboskeptiků“ lidský faktor nezastupitelný. Futuristé argumentují umělou inteligencí, kterou dnes už například Facebook a Google využívají k revidování obsahu na síti. Uplatnění by mohla najít také v uvedených oblastech – poradce či instruktor prý nemusí být skutečný člověk, stačí, když tak bude jen myslet a chovat se.

Konzultační společnost McKinsey v roce 2017 zveřejnila studii, dle které bude v USA do roku 2030 třetina zaměstnanců nahrazena automatizací a roboty. Události jako je současná pandemie však mohou tento proces značně urychlit. Ve finále tak bude jen na lidech, jak hluboko si technologii pustí do života a do práce.