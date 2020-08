Telefon jako alkohol tester

Před pár dny jsme na Computerworldu psali o tom, jak mohou chytré telefony díky zabudovanému gyroskopu posloužit coby provizorní seismometry v systému včasného varování před zemětřesením. A teď si představte, že by díky svým senzorům dokázal telefon fungovat i jako svého druhu alkohol tester.

Právě na takovém projektu pracují američtí výzkumníci z Pittsburghské univerzity, kteří tvrdí, že jejich systém vykazuje 90% přesnost, přičemž pro provedení testu uživateli stačí ujít pouhých dvacet kroků. Telefon by tak mohl fungovat jako varování pro řidiče, kteří by se po konzumaci alkoholu pokoušeli usednout za volant.

Výzkumu se účastnilo 22 lidí ve věku od 21 do 43 let, kterým byl každou hodinu podáván džus s vodkou, dokud se nedostali na hodnotu zhruba 0,8 promile alkoholu v krvi, což je v USA a ve Velké Británii limit, do kterého lze ještě usednout za volant. Takto přiopilí se pak s telefonem připevněným na záda zapojovali každé dvě hodiny do testu, v rámci kterého museli ujít deset kroků tam a zpět. Změnu v chůzi zapříčiněnou nadměrným požitím alkoholu byly senzory telefonu schopné správně identifikovat v devíti z deseti případů.

Jeden z výzkumníků, Brian Suffoletto, na projektu pracuje už deset let, přesto je prý aktuální studie pořád ještě v rané fázi a autoři hlavně doufají, že položí základy dalšímu bádání. Zaměřit se chtějí například také na odlišnosti toho, jak opilí lidé telefon nosí či jak ho drží. Je tedy jasné, že časem bude třeba začít řešit i praktické otázky. Bude možné příslušnou aplikaci například napojit na imobilizér, který vás ve stavu opilosti nenechá řídit? Upozorní aplikace na opilost nejen vás, ale třeba i přátele nebo úřady?

Přestože Česká republika patří k zemím razícím nulovou toleranci alkoholu při řízení, pokud jde o počty mrtvých při nehodách, v nichž hrál alkohol roli, patříme v rámci Evropské unie ve srovnání s průměrem k zemím, jejichž bilance je spíš negativní. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že každý desátý člověk na českých silnicích zemře právě v důsledku vlivu alkoholu.