Těžit a chránit: Antivirus Norton bude fungovat též jako těžební nástroj

Antivirus Norton přidává do svého produktu těžbu kryptoměn. Společnost uvádí, že uživatelé sady Norton 360 skrze program budou moct už brzy - v horizontu týdnů - těžit Ethereum. Byznysový model, na jakém má spojení oblíbeného antiviru a těžby digitálních peněz fungovat, a třeba to, zda si z ní budou vývojáři brát nějaké provize, však zatím známo není. Společnost nicméně myšlenku prezentuje coby jednoduchý a bezpečný způsob, jak začít s těžbou, která prý je důležitou součástí života jejích klientů.

„Řada těžařů musela roky podstupovat bezpečnostní riziko a omezovat své zabezpečení, aby mohla těžit,“ stojí v oficiální tiskové zprávě. Ostatně, i samotný Norton, stejně jako další antivirový software, hodnotily populární těžařské programy coby potenciálně nebezpečné a musely být před započetím těžby deaktivovány. Řešením by měl být právě nový program Norton Crypto.

Těžit Ethereum coby samostatná jednotka může být dost náročné, jestliže se těžař musí spoléhat na dostatečně výkonnou výpočetní techniku a také špetku štěstí. Screenshoty poskytnuté společností Norton namísto toho prezentují jakýsi „pool“ - skupinu velkého množství uživatelů, z nichž každý přispívá vlastním výkonem, přičemž vytěženou odměnu si pak dělí poměrně. Pak by bylo logické, že část této odměny by jako provize připadala též společnosti, tudíž miliony uživatelů Nortonu by pro firmu představovaly nový zdroj příjmu.

Ta zároveň netají ambici přidat do projektu též další kryptoměny. Nápad má však i své kritiky a skeptiky. Bezpečnostní web BleepingComputer například upozorňuje na to, že řada běžných uživatelů vůbec nemusí tušit, že příjem pramenící z kryptoměn je ve Spojených státech (kde má Norton silnou uživatelskou základnu) zdanitelný. The Verge pro změnu poukazuje na to, že Norton antivirus je na spoustě notebooků předinstalovaný, nabízející alespoň na dobu určitou bezplatné používání.

„Je snadné si představit firmu, ne nutně Norton, nabízející levnější nebo dokonce bezplatné počítače, pokud by uživatel věnoval jejich nevyužívanou výpočetní kapacitu na generování zisku výměnou za předinstalovaný bloatware,“ uvádí redakce The Verge. „Norton tady může otevírat dveře, které bude těžké zavřít.“

Produktový šéf Nortonu Gagan Singh kontruje: „Jsme hrdí, že jsme první bezpečnostní firmou umožňující těžařům bezpečně proměnit nevyužitý čas jejich počítačů v příležitost vydělat digitální peníze. Naši uživatelé mohou těžit kryptoměny skrz pár kliků a vyhnout se tak mnohým překážkám, které započetí těžby překážejí.“