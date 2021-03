Trh kryptoměn stále zaplavují nové měny

Od března minulého roku do března letošního vzniklo 3 531 nových kryptoměn, přinejmenším v databázi, kterou spravuje Coinmarketcap.com, uvádí průzkum společnosti CryptoParrot. Jde o růst o 67,94 % oproti březnu 2020, kdy celkový počet kryptoměn na trhu Coinmarketcap byl na 5 197.

V březnu 2019 šlo přitom pouze o 2 106 kryptoměn; růst tak naznal jen relativně nízké zrychlení, do toho je však nutné započítat ekonomicky velmi nejasný rok 2020. Ten mohl kryptoměnám hrát do karet, ale i naopak – mohl je oslabit. To zatím není jednoznačné.

Je pravdou, že pandemické pády trhů kryptoměny veskrze přežily dobře – bez větších výkyvů, pouze své standardní volatilitě. Do sektoru vniklo vícero investorů z velkých firem (Tesla tím kupříkladu vyvolala masivní kontroverzi) a ačkoliv osvojení kryptoměn jako platebního nástroje je stále dosti omezené, možnosti se nabízí.

Problémem nových kryptoměn je, že jde až příliš často o podvod využívající nadšení a důvěru v nový typ digitálních transakcí; a i ve chvíli, kdy o podvod nejde, není ani zdaleka jisté, že nová kryptoměna „prorazí“.

Kryptoměny také prochází – zatím většinou prospěšným – dělením. Sám Bitcoin vedl ke vzniku minimálně čtyř nových kryptoměn.

Část kryptoměn slouží v podstatě pouze pro finanční spekulace, některé ovšem míří na mainstreamové publikum a řešení reálných problémů. V tom zatím neuspěla vlastně žádná, platby kryptoměnami jsou stále poměrně vzácné.

Stále jde o mladou technologii, která už překonala svou hype křivku; zda se nakonec kryptoměny přemění z undergroundové platební metody na obdobu fiatu, to teprve uvidíme. Zatím je alespoň co sledovat.