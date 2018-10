Tři předpoklady úspěchu na trhu 5G

Mnohagigabitové rychlosti sítí 5G a latence v řádu jednotek milisekund umožní další rozvoj robotiky, autonomních vozidel, 3D modelování a dalších technologií.

V záplavě různých oznámení nových produktů, služeb, projektů, zařízení a aplikací se musíme se ptát, kdo na trhu 5G nakonec uspěje. Čím se za pár let odliší vítězové od poražených?

Ukazuje se, že pro úspěch na trhu 5G jsou nezbytné tři základní předpoklady. Každý poskytovatel komunikačních služeb, který by chtěl monetizovat svoji síť radikálně novým způsobem, oslovit nové zákazníky a rozšířit záběr daleko za oblast komunikačních služeb, musí uvažovat, jak uvedené předpoklady splňuje.

Předpoklad č. 1: Ovládnout se spouštěním 5G čtyři klíčové technologie

Uplynulý rok patřil inteligentní konektivitě pro nejrůznější připojená zařízení, jejichž počet má podle očekávání do roku 2025 dosáhnout 1,2 miliardy. 5G stále větší měrou hraje dvojí roli – jako stimulátor nových převratných obchodních modelů a jako nezbytná spojnice čtyř klíčových technologií:

Cloudu

Mobility

Umělé inteligence (AI)

Internetu věcí (IoT)

Kombinace AI a IoT s komunikačními technologiemi M2M představuje pro operátory bezprecedentní příležitost rozvinout nabídku služeb v oblastech jako smíšená realita. Jsme teprve na počátku, ale na trhu zvítězí ti, kdo budou schopni propojit tyto technologie do fungujícího celku, který změní jednak způsob práce, jednak náš běžný život.

Předpoklad č. 2: Budujte kulturu cloudových služeb a způsob myšlení upřednostňující cloud

V uplynulém desetiletí se technické inovace zaměřovaly na cloudové služby. V čele trendu stála nová generace „nativně cloudových“ poskytovatelů služeb, která si přisvojila maximum příležitostí. Nástup 5G do určité míry představuje „cloudifikaci“ telekomunikačního průmyslu, což vyžaduje nový způsob myšlení a novou kulturu.

To znamená přijmout první pravidlo cloudu, a to bezskrupulózně automatizovat vše, co lze. Znamená to také přijmout hlavní principy moderních přístupů k vývoji softwaru jako průběžné dodávání, které umožňuje týmům zhustit a zrychlit inovační cykly. Neméně důležitá je změna obchodního modelu spočívající v přechodu ze stávajících služeb na nový model, který pracuje s koncepty jako tržiště, služby SaaS, sdílení výnosů, sdílení nákladů a multitenantnost.

Řada předních světových poskytovatelů telekomunikačních služeb již zkouší zavádět tyto základní principy, na nichž stojí cloudově orientovaná kultura. Získávají tím možnost stát se v cloudovém světě „občany první kategorie“.

Předpoklad č. 3: Modernizace a virtualizace sítě

Poskytovatelé komunikačních služeb musí modernizovat své sítě, aby dokázali konkurovat ve světě, kde služby využívající technologie 5G mohou běžet vedle a nad hyper-distribuovanými cloudy.

Změnu nelze provést přes noc – jejím principem je virtualizace síťových funkcí, která umožní poskytovatelům komunikačních služeb uspokojit masivní poptávku po datově náročných službách. 5G působí jako katalyzátor různých forem konvergence – bezdrátových a pevných sítí, IT a sítě a spotřebitelských a podnikových technologií a služeb.

Poskytovatelé komunikačních služeb mají díky své jedinečné distribuované architektuře poprvé možnost takovou konvergenci uchopit a podílet se na poskytování celé řady nových aplikací jako lídři. Při této transformaci na softwarová a softwarově definovaná prostředí vyvolané potřebou flexibility a akceschopnosti bude klíčovým faktorem zajištění kvality služeb podmíněné stabilitou stávajících i nových sítí.

Jak naskočit na vlnu a stát se lídrem v 5G

V telekomunikačním a mediálním odvětví nastávají neopakovatelné časy s jedinečnými příležitostmi, kdy poskytovatelé komunikačních služeb mohou získat dosud nebývalou flexibilitu a akceschopnost.

Poskytovatelé online obsahu a dalších služeb a operátoři virtuálních mobilní sítí přináší na trh nové produkty rychlým tempem. Poskytovatelé komunikačních služeb si již nemohou dovolit 12-18měsíční cyklus uvádění nových služeb. Naskočit na vlnu a uspět v 5G vyžaduje investice a schopnost přizpůsobit se různým infrastrukturním a obchodním modelům. Právě to musí poskytovatelé služeb dokázat, aby se stali lídry v tomto novém ekonomickém prostředí.

Autor je výkoným viceprezidentem společnosti VMware