V IT bude letos o trochu lépe než loni

Analytická společnost Gartner predikuje, že utrácení v IT segmentu – od datových center až po software – v následujících měsících poroste o jednotky procent. Letos by se oproti loňskému roku mělo zvýšit o 8,4 %, a to až na 4,1 bilionu dolarů, a v příštím roce dál pokračovat.

Největší růst prý zaznamená segment notebooků, stolních počítačů, tabletů, mobilních telefonů a firemního softwaru, což jde dle jednoho z autorů analýzy, Johna-Davida Lovelocka, ruku v ruce se snahou firem zařídit svým zaměstnancům lepší a inovativnější prostředí podporující produktivitu práce. Dle jeho kolegy Ranjita Atwala zároveň souvisí s dopady pandemie COVIDU-19:

„Režim práce na dálku se mění v hybridní režimy, domácí vzdělávání na digitální vzdělávání a interaktivní hraní se přesouvá do cloudu. Typy i množství zařízení, jaká lidé potřebují, tak dál poroste.“

Množství zařízení v provozu by se tak celosvětově mělo v roce 2022 zvýšit až na 6,4 miliardy kusů, což bude o 3,2 % víc než letos, přičemž přibývat bude hlavně notebooků a tabletů. Notebooků by letos mělo meziročně přibýt o 8,8 %, tabletů o 11,7 %, naopak stolních počítačů ubude z loňských 522 milionů na 470 milionů v roce 2022.

Co se týče firemního softwaru, dominantním trendem je v současnosti digitalizace, které vévodí cloud computing a aplikace pro core business, bezpečnost a zákaznickou zkušenost. Do budoucna dle předpovědí Gartneru poroste význam optimalizačních procesů jako je třeba hyperautomatizace. Zvýšená pozornost věnovaná zaměstnanecké zkušenosti zase povede ke zvýšení investic v oblasti HCM softwaru a kolaborativních platforem.

„Loňský rok po firemních IT manažerech vyžadoval operativní a rychlou reakci na nutnost zavést práci z domova. Se zaváděním hybridních režimů se však budou moct zaměřit na investice, které podpoří inovaci, nejen plnění nutných úkolů,“ odhaduje vývoj nadcházejících měsíců Lovelock.