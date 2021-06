Veeam na VeeamOn ukázal, jak zrychlit strategie ochrany dat

Veeam spolu se svým ekosystémem partnerů poskytuje moderní ochranu dat více než 400 000 zákazníků po celém světě, přičemž své největší vývojové centrum, kde zaměstnává na 300 lidí, provozuje v Praze. Na konferenci Veeam ukázal, jak řídit strategie moderní ochrany dat v cloudových, SaaS, Kubernetes, virtuálních i fyzických v prostředích. Představil inovace ve svém produktovém portfoliu pro ochranu a správu všech pracovních úloh zahrnující inovace cloudových řešení pro AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Microsoft Office 365 a první integraci řešení Kasten K10 for Kubernetes do Veeam platformy, které mají být uvedeny ve druhé polovině roku 2021.

O byznyse a zásadních novinkách ohlášených na VeeamONu jsme si povídali s Martinem Štětkou, regionálním manažerem pro oblast CEE ve Veeamu.

Jak byste zhodnotil uplynulý, pro většinu firem poměrně náročný rok?

Toto období jsme jako firma zaměřená na moderní ochranu a správu dat přestáli velmi dobře, dál pokračujeme ve dvouciferném růstu. Demonstrovat to mohu například na skutečnosti, že jen během prvního čtvrtletí roku 2021 jsme přesunuli ke svým třem největším poskytovatelům cloudových objektových úložišť - Google Cloud, AWS a Microsoft Azure - více než 100 PB dat, zatímco za celý rok 2020 to bylo 242 PB.

Nedávno jsme také překročil hranici milionu aktivních instalací svého řešení Veeam Backup & Replication a s tímto růstem a dynamikou vývoje korespondují i poslední oborová ocenění. Podle nedávného průzkumu IDC Semi-Annual Software Tracker for Data Replication & Protection 2H'20 jsme na prvním místě v regionu EMEA, pokud jde o podíl na trhu mezi pěti největšími dodavateli, a Gartner nás již počtvrté v řadě označil za lídra naší kategorie. Je to také poprvé, kdy se Veeam umístil, jak na nejvyšší pozici pokud jde o schopnost realizace, tak i v úplnosti své vize.

Jste největší společností v oboru ukládání dat, která nevyrábí úložiště ani infrastrukturu, a na cestě k celosvětovému prvenství mezi dodavateli řešení na ochranu dat. Co bude dál?

Od našeho založení před více než deseti lety neustále rozšiřujeme a posilujeme Veeam platformu tak, jak se trh přizpůsobuje novým prostředím. Proslavili jsme se jako dodavatel zálohovacího řešení pro VMware vSphere a dál se vyvíjíme spolu s požadavky trhu, přidáváme řešení pro více hypervizorů, fyzické systémy, nabídky typu SaaS (např. pro Microsoft Office 365) i prostředí veřejných cloudů.

V poslední době zintenzivňuje svoje zaměření i na oblast moderní infrastruktury jako je Kubernetes, což dokládá i nedávná akvizice společnosti Kasten. Děláme, a i nadále budeme zlepšovat moderní ochranu dat tím, že poskytujeme jednotnou platformu pro odolnost dat, která chrání každou pracovní úlohu, podporuje přístup ke všem platformám v jednotném uživatelském prostředí, snižuje provozní náklady a zajišťuje zaručenou obnovu dat.

Jaké klíčové novinky jste představili na letošním VeeamON?

V uplynulých 18 měsících zažil Veeam své nejplodnější období uvádění produktů na trh. Představili jsme více než 20 novinek jako například Veeam Backup & Replication v10 a v11, Veeam Backup for Google Cloud a aktualizace Veeam Backup for Microsoft Azure, AWS a Microsoft Office 365 a další. Z posledních novinek představných na VeeamON bych zmínil zejména rozšířené cloudové možnosti pro AWS, Azure a Google Cloud, kdy s platformou Veeam přinášíme cloudovou mobilitu pro zálohování, obnovu a migraci pracovních úloh v jakémkoli prostředí a zajišťujeme až 50krát nižší náklady při nativní ochraně cloudových pracovních úloh. V reakci na požadavky zákazníků z klíčových vertikál, velkých podniků a poskytovatelů služeb budeme podporovat i čtvrtý hypervizor, nabídneme výkonné možnosti ochrany dat pro Red Hat Virtualization.

Další klíčovou novinkou je i samoobslužný portál Veeam Backup for Microsoft Office 365 a integrace s Azure Archive a AWS S3 Glacier. Samoobslužný portál dramaticky zvýší návratnost investic podniků a poskytovatelů služeb tím, že sníží zatížení oddělení IT, uvolní jejich kapacity tím, že obnovu dat svěří do rukou uživatelů. Kopírování záloh Office 365 do Azure Archive a AWS Amazon S3 Glacier pak dá uživatelům možnost implementovat pravidlo 3-2-1-1-0 pro zálohování.

Top novinkou v našem portfoliu je pak integrace úložiště Veeam s Kasten K10 for Kubernetes, kterou rozšiřujeme možnosti ukládání záloh Kubernetes v cloudu, onsite a v neměnných umístěních odolných proti ransomwaru.

Který z vašich produktů nejvíce rezonuje na českém trhu?

Naším nejrychleji rostoucím produktem, a to nejen na českém trhu, ale i globálně, je Veeam Backup for Microsoft Office 365. Jako nejrozšířenější řešení pro Microsoft Office 365 v oboru vykazuje 222% meziroční růst a doposud si jej stáhlo přes 175 000 organizací s 15 miliony poštovními schránkami, kterým zajišťuje ochranu. Růst produktu de facto kopíruje rostoucí zájem o samotnou platformu, konkrétně o aplikaci MS Teams, vlivem pandemie a masivního nárůstu vzdálené práce, s čímž souvisí i nárůst objemu dat v této na spolupráci zaměřené aplikaci a riziko jejich ztráty a související obchodní rizika, která je potřeba řešit.