Většina lidí počítá s přechodem na DVB-T2

„Přínos DVB-T2 lidé zpravidla vidí v HD kvalitě vysílání, stabilnějším pokrytí televizním signálem po celém území České republiky a v širším výběru stanic,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a připomíná: „Povědomí o přechodu na DVB-T2 se oproti první vlně šetření zvýšilo. Zatímco dříve o změně vědělo 83 % respondentů, ve druhé polovině října a začátkem listopadu znalost deklarovalo 92 % dotázaných. Informace o změně lidé nejčastěji čerpali z rozhlasu, televize či tisku. Je tedy zřejmé, že informační kampaň, která se průběžně realizuje, přináší kýžené výsledky.“ Zatímco z rozhlasu, televize a tisku informace o DVB-T2 získalo 71 % respondentů, více než třetina dotázaných se informovala v internetových médiích. Zhruba čtvrtina pak u známých, v rodině či od přátel.

„Z průzkumu je zřejmá vysoká informovanost o přechodu na nový standard DVB-T2, která narostla už na 93 % dotazovaných. Potřebná technická vybavenost (televize, set top box) pak vzrostla ze 44 % na 56 % relevantních domácností. To je výrazný posun. Na druhé straně zejména v Praze a ve Středočeském kraji je změna už doslova za dveřmi a ti, co se na ni ještě nepřipravili, měli by tak učinit co nejdříve,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a zdůrazňuje: „Pražské vysílače Cukrák a Žižkov přestanou programy České televize ve starším formátu DVB-T vysílat už zhruba za týden, tedy ve středu 27. listopadu.“

Informace o vypínání pozemního vysílání zajímá především muže, 17 % žen pak nezajímá vůbec. Zájem o informace o DVB-T2 obecně stoupá s věkem. Pro starší skupiny obyvatel je výrazně důležitá informace o datech vypnutí DVB-T2. Z hlediska vzdělání se nejvíce zajímá skupina se středním vzděláním. Informovanost se zvýšila ve všech sociodemografických skupinách, zejména pak u respondentů z Prahy a Středočeského kraje. Od nové možnosti vysílání si lidé nejvíc slibují mimo jiné zlepšení kvality obrazu v HD kvalitě, připojení TV k internetu, možnost přehrát pořad později (timeshift), rozšíření počtu kanálů ve vysokém rozlišení, lepší zvuk, možnost nahrávání a 3D prostorový obraz.

„Denně pozorujeme nárůst zájmu diváků o změnu standardu televizního vysílání. Počet hovorů na naší infolince narostl za poslední měsíc o 300 %. Několikanásobně se zvýšila návštěvnost webu www.dvbt2overeno.cz, kde si mohou lidé zjistit, zda je jejich televizní přijímač kompatibilní s novým standardem. A podle našich partnerů roste raketovým tempem i prodej televizorů a set top boxů. Všechno to dokazuje, že lidé nechtějí přijít o možnost přijímat televizní vysílání bez poplatků,“ říká generální ředitel Českých radiokomunikací Vít Vážan.

Aktuální televizní vysílání sledují na klasické obrazovce častěji starší respondenti, naopak mladší skupiny jej sledují častěji na moderních zařízeních, jako jsou notebooky či smartphony. Mezi mladými je také víc lidí, kteří televizi nesledují vůbec. TV vysílání také méně sledují vysokoškoláci. Satelit a individuální anténu nejčastěji využívají lidé v menších obcích a vícečlenné domácnosti. Naopak obyvatelé větších obcí nejčastěji využívají společnou anténu či kabelovou televizi. Společnou anténu také hojně využívají lidé žijící sami.