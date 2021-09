Víme, jaké produkty ještě letos představí Apple.

Do konce roku 2021 zbývají necelé čtyři měsíce a můžete mít oprávněný pocit, že Apple byl letos podezřele tichý. Na trh uvedl 24-palcový iMac, iPad Pro, lokátory AirTag, dálkový ovladač pro Siri nebo bateriovou sadu MagSafe. To na osm měsíců není mnoho. O to aktivnější na trhu se Apple chystá být v závěru roku. Pojďme si představit pár produktů s logem nakousnutého jablka, jejichž vydání je na spadnutí.

ZÁŘÍ

iPhone 13

Vydání nového iPhonu je pro Apple vždy událostí roku a ten s pořadovým číslem 13 není výjimkou. Jak bude vypadat, už nějakou dobu víme, v zásadě půjde o iPhone 12 s menším výřezem, lepším fotoaparátem a lepším displejem. Doufat můžeme ve větší výdrž baterie, zvlášť u varianty mini.

AirPods (3. generace)

Nové AirPody už vyhlížíme skoro rok a konečně se zdá, že se jich dočkáme na podzim, dle řady zvěstí budou představeny právě s novým iPhonem. Dle uniklých vizuálů budou připomínat AirPods Pro, ovšem budou kratší a přiléhavější. Hovoří se však bohužel též o tom, že nebudou disponovat funkcí potlačení hluku, která zůstane vyhrazena pro modely Pro.

Apple Watch Series 7

Spolu s novým iPhonem a novými AirPods by měly být uvedeny také nové Apple Watch Series 7, které dle všeho prošly velkým redesignem. Oproti starším modelům budou tenčí, s ploššími hranami a větším displejem v rozměrech 41 a 45 mm. Menší by měl být naopak rychlejší čip uvnitř.

ŘÍJEN

iPad (9. generace)

Základní verze iPadů se od 6. generace, tedy od roku 2018, zásadnějších vylepšení nedočkala, ty nejnovější už by však měly mít modernější design a procesor A12/A13 Bionic. Jako jedno z mála zařízení od Applu si iPad ponechá tlačítko Home, rám displeje by však neměl být tak výrazný, takže by nový iPad mohl připomínat starší iPad Air.

iPad mini (6. generace)

Posledních vylepšení se iPad mini dočkal v roce 2019, jeho desing však zůstává stejný. To by se mohlo letos změnit, přičemž zvěsti hovoří o největší vizuální proměně iPadu mini v jeho historii. Výbavou by měl připomínat loňský iPad Air s Liquid Retina displejem a Touch ID tlačítkem pro zapínání. Spekuluje se též o větším 8,3-palcovém displeji, procesoru A15 a USB-C.

LISTOPAD

14/16palcový MacBook Pro

O novém MacBooku pro se už taky spekuluje nějakou dobu a jelikož brzy uplyne rok od chvíle, co Apple představil vlastní čip, jsme si celkem jistí, že se při té příležitosti dočkáme nových Maců. A mělo by jít o pořádný trhák. Apple údajně nové MacBooky Pro vydá ve dvou velikostech - 14 a 16 palců - s tenčími rámy a zpět s některými prvky, které nám začínaly chybět: HDMI, čtečku SD karet, více Thunderbolt porty a možná i s MagSafe.

Mac mini

Mac mini byl jedním z prvních Maců, které byly vybaveny procesorem M1 a letos by se měl objevit nový model. Půjde prý o špičkový stroj s čipem M1X a hubenějším tělem. Hovoří se též o čtyřech Thunderbolt portech, až 64 GB RAM a napájecím kabelu ve stylu iMacu.