Vstup Coinbase na burzu představuje další krok k akceptaci kryptoměn

Kryptoměnová směnárna Coinbase vstoupila na burzu. Krátce po jejím zalistování hodnota firmy vzrostla na 100 miliard dolarů. Zalistování zároveň představuje další zásadní krok k širšímu akceptování kryptoměn mezi tradičními investory. Coinbase, jejíž zisky jsou generovány primárně z transakčních poplatků, zaznamenala v posledních měsících růst, úměrný narůstajícímu zájmu o virtuální měny. Mimochodem, hodnota Bitcoinu v loňském roce vzrostla o 300 % a tento týden se dostala na rekordních 63 000 dolarů za minci.

Coinbase byla založena v roce 2012, za devět let svého fungování nalákala 56 milionů uživatelů z více než 100 zemí světa a v aktivech svých uživatelů držela na konci března zhruba 223 miliard dolarů. Za první kvartál letošního roku vykázala výnosy 1,8 miliardy dolarů, víc než za celý loňský rok. A zatímco v roce 2018 byla hodnota směnárny odhadována na 8 miliard dolarů, dnes je víc než desetinásobná.

Spoluzakladatel a šéf Coinbase, osmatřicetiletý Brian Armstrong, někdejší vývojář z Airbnb, který vlastní 21 % akcií své firmy, se po zalistování rázem stal jedním z nejbohatších lidí planety. Investování do Coinbase se tak v současnosti zdá jako potenciálně méně rizikový způsob, jak vstoupit do kryptobyznysu, alespoň ve srovnání s přímou investicí do některé z digitálních měn, na jejichž volatilitu experti na finanční trh dlouhodobě upozorňují. A zároveň varují před možným zásahem regulátorů či centrálních bank, kteří mohou kryptobyznys omezit způsobem, který by pro investory znamenal značné finanční ztráty.

Výnosy Coinbase v loňském roce dosáhly 1,3 miliardy dolarů, víc než dvojnásobek toho, co v roce předchozím. Zisk 322 milionů dolarů tak s přehledem zalepil třicetimilionovou ztrátu z roku 2019. Po středečním zalistování firmy na burzu cena jejích akcií vyskočila na 430 dolarů, později se dostala na 118 dolarů a den ukončila na 328 dolarech, což představuje zhodnocení firmy o zhruba 86 miliard dolarů. Vedení firmy připustilo, že její hodnota, respektive hodnota akcií bude kolísat v návaznosti na kolísání ceny kryptoměn, v dlouhodobém horizontu však očekává růst.

„Volatilita je součástí našeho byznysu, nikoliv jeho chybou,“ uvedla pro BBC prezidentka Coinbase Emilie Choi.