Výdaje na sociální a kolaborativní software rostou. A porostou dál

Výdaje na sociální a kolaborativní aplikace nejspíš letos strmě porostou. Analytická společnost Gartner odhaduje, že s pokračující pandemií a trendem práce z domova bude meziroční nárůst procentuálně dvouciferný. Největší pozornost sice v uplynulých měsících budily nástroje jako Zoom, Microsoft Teams nebo Cisco Webex, zájem však zaznamenali i další typy platforem, skrz které mohou pracovníci fungovat vzdáleně.

Tržby ve třech softwarových segmentech – management kolaborativní práce, firemní sociální sítě a komunikační software pro zaměstnance – by letos mohly vzrůst až na 4,5 miliardy dolarů. To by představovalo 17% nárůst oproti loňským 3,8 miliardám, odhaduje Gartner. V následujících pěti letech pak prý každoročně porostou o dvouciferné procento, až na 6,9 miliardy dolarů v roce 2024. Krom pandemie, která nastartovala trend práce z domova, společnost uvádí jako další zásadní příčinu globální nárůst počtu znalostních pracovníků.

„Potřeba náhle vyprázdnit kancelářské budovy, ale zároveň udržet firmy v chodu, nakopla řadu jiných segmentů, přičemž ten s kolaborativními nástroji patří mezi ty nejpřednější,“ komentuje Craig Roth, jeden z autorů citovaného reportu Gartneru. „Dřív byly nástroje pro spolupráci a sociální software fajn vychytávkou, během pár týdnů loňského roku se však staly nezbytností.“

Ze tří zmíněných segmentů nejvíc tržeb generovaly nástroje managementu kolaborativní práce jako jsou Asana, Trello nebo Monday, které se osvědčily při nerutinních činnostech a koordinačních procesech, které by ještě před nedávnem v případě práce na dálku znamenaly nekonečné výměny e-mailů.

Report zároveň předjímá, že kolaborativní a sociální funkcionalita se brzy stane pevnou součástí CRM, HR a ERP systémů. Dle Gartneru bude takové funkce v roce 2025 obsahovat až 65 % aplikací určených pro firmy. Koneckonců, trend už je nastartovaný. Například Microsoft nedávno oznámil, že Teams integruje do portfolia Dynamics 365, a hlubší možnosti integrace slibuje též akvizice Slacku společností Salesforce. Nepochybnou výhodou takových spojení je možnost zahrnout neformální procesy typu konverzace či sdílení obsahu přímo do byznysových nástrojů.

„Rozhodně je to lepší řešení, než aby sociální a kolaborativní nástroje fungovaly samostatně a člověk tak mezi nimi musel co chvíli přepínat,“ hodnotí trend pozitivně Roth.