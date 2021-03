Vyšel Computerworld 3/2021

Věděli jste, že obří procesorový nákup, kdy měla Nvidia spolknout ARM, asi neprojde? Důvody krachu celého obchodu vysvětlujeme v novém CW 03/21.

Podíváme se také na první nasazení kvantových počítačů, řeší zejména praktické úkoly v logistice, přitom je ale jasné že současné kvantové stroje nezvládnou nonstop pracovat s kvantovými algoritmy.

Je jasné, že počítače a roboty nahrazují člověka ve stále širším spektru profesí. Která povolání budou časem pravděpodobně zcela nepotřebná? Mezi ohrožená povolání patří například prodavačky, sekretářky, taxikáři a kdo další?

Virtualizace je dnes základní výpočetní technologií pro každý velký podnik. Díky ní se procesor, paměť, vstupně-výstupní operace, úložiště a síťové prostředky abstrahují od hardwaru prostřednictvím softwaru zvaného hypervizor. To umožňuje správcům IT zvýšit využití zdrojů, zlepšit jejich správu a udržovat flexibilní prostředí pro lepší pracovní vytížení IT prostředků a služeb. V rozsáhlém článku proto přinášíme přehled a popisy vybraných řešení pro virtualizaci dostupných na českém trhu.

Když udeřila pandemie covidu -19 a začala způsobovat velké změny ve firmách, vyvolalo to také významnou změnu ve sféře hrozeb, kterým podniky čelí. Covid zároveň zrychlil i přechod do cloudu – začalo k němu docházet výrazně rychleji, než se ještě v lednu 2020 čekalo.

Vzniklo tak velké množství vzdálených uzlů a naprosto se změnily poměry toků dat a rozmístění personálu – z 90 % interních se stalo 90 % externích. Také zmizely bariéry pro řádově větší množství zařízení IoT. Ještě horší je, že do hry vstoupilo mnoho zařízení IoT spotřebitelské kategorie, kde v podstatě chybí nějaké zabezpečení, takže hrozí riziko nepozorovaného vniknutí do citlivých systémů při přenosech VPN. Co nás tedy letos v oblasti bezpečnosti čeká?

To a mnoho dalšího se dozvíte v novém vydání Computerworldu 3/2021.