Vyšel Computerworld 6/21

Doba covidová mimo jiné přinesla zásadní únavu z digitálního prostředí, s postupným návratem k normálu se zase začíná ve firmách více tisknout. Podívali jsme se tedy na zoubek dostupným tiskovým řešením, které můžete ve firmě nasadit a také obecně na novinky v oblasti firemního tisku.

Věděli jste, že velká část malwarových profesionálních útoků s největší pravděpodobností vychází z Ruska? Na stránkách Computerworldu rozebíráme nejnovější vlnu kybernetických útoků na nemocnice a další kritické infrastruktury států po celém světě.

Plánujete nákup lednice, počítače nebo auta? Jestli mají váš vybraný výrobek na skladě, neváhejte. Dost dobře možná půjde o poslední dostupné kusy za rozumnou cenu. Trh polovodičů sice pořád roste, jenže poptávka výrazně převažuje nabídku a je tu nedostatek těchto základních staveních prvků. Bude se zdražovat a bude se také omezovat nabídka. Štěstí přeje připraveným.

Existuje více než deset platforem cloud serverless nabízejících funkci jako službu, ze kterých si můžeme vybírat – např. AWS Lambda, Azure Functions, Knative a OpenFaaS. Přinášíme přehled, který vám pomůže s orientací a vybrat tu pravou pro váš byznys.

Protože sítě více spoléhají na software, oboroví experti očekávají, že se bude open source používat ve funkcích vrstvy 2 a 3 a že se datová centra budou více spoléhat na služby podobné cloudu. A tyto významné změny začínají rostoucím využitím síťových technologií open source. V současné době například roste zájem o využití open source síťového operačního systému SONiC (Software for Open Networking in the Cloud). Podívali jsme se mu na zoubek.

Toto a jen to najdete v novém Computerworldu 6/21, který je právě v prodeji.