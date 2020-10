Z G Suite je nově Workspace

Googlovský G Suite má nové jméno: Workspace. Společnost ho chce propagovat coby kolaborativní hub a spolu s přejmenováním představila také několik novinek, včetně nových platebních tarifů. Součástí je paleta aplikací, včetně Gmailu, Kalendáře, Drivu, Dokumentů, Tabulek, Prezentací či Meet. Popularita balíku přitom stále roste. Dubnová čísla hovořila o 6 milionech platících firemních klientů, videokonferenční Meet v době vrcholící jarní pandemie zapisoval 3 miliony nových uživatelů denně.

Rebranding G Suite navazuje na snahy Googlu sjednotit nabídku aplikací pro produktivitu a komunikaci do jediného rozhraní, které by sloužilo pro správu elektronické pošty, chatu, videa a dalšího obsahu. K dispozici je v nové podobě v současnosti platícím zákazníkům, mezi běžné uživatele a do škol se dostane během následujících měsíců, uvádí Google. Součástí proměny je například i nová podoba ikon jednotlivých aplikací.

A samozřejmě, nové jsou i ceny. Pro firemní uživatele byl k dosavadním paušálům Business Starter (4,68 EUR/měsíc), Business Standard (9,36 EUR/měsíc) a Business Enterprise (cena na vyžádání) přidán ještě Business Plus, který za 15,6 EUR/měsíc oproti Standardu nabízí o 100 účastníků videokonferencí navíc (a jejich analýzy), celkem 5TB cloudového úložiště na uživatele nebo rozšířené funkce pro zabezpečení a správu.

Pokud jde o nové funkce, Google vyzdvihuje například možnost vytvářet dokumenty přímo v rámci aplikace Chat, což má usnadnit spolupráci nad Dokumenty, Tabulkami a Prezentacemi bez nutnosti přepínat mezi jednotlivými nástroji/obrazovkami. Nové jsou v komunikaci také náhledy obsahu či pop-upy s návrhy na akci, jestliže je v komunikaci zmíněn @konkrétníuživatel. Před dokončením je funkce picture-in-picture pro Meet, která chatovací okno s videem otevře přímo v Dokumentech, Tabulkách či Prezentacích.

Mnohé z novinek, včetně nové cenové nabídky, Workspace přibližují konkurenční nástrojové sadě Microsoft 365 a zároveň posilují pozici vůči aplikacím, jako jsou Zoom či Slack. Očekává se tak, že Google ukrojí kus z koláče jejich popularity.