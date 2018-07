Zájem o blockchain roste, jako službu ho nabízejí i velké firmy

Při nedávném oznámení Oraclu firma potvrdila dostupnost plně spravovatelné blockchainové služby Blockchain Cloud Service, skrze kterou mohou podniky automatizovat své transakce a procesy. Zpětně nezměnitelná elektronická účetní kniha je vhodná například ke sledování toho, kde v dodavatelském řetězci se nachází zboží nebo vyřizování finančních transakcí zákazníků.

Počet BaaS služeb během posledních let vytrvale roste, což podnikům umožňuje v praxi otestovat blockchain bez obřích interních nákladů. Dalšími poskytovateli BaaS služeb jsou kupříkladu IBM, HPE, Microsoft, SAP a AWS.

Představení BaaS Oraclu proběhlo už minulý rok v říjnu na veletrhu OpenWorld. Služba je založena na open source platformě Hyperledger Fabric, kterou spravuje Linux Foundation. Hyberledger Fabric slouží k vybudování podnikových blockchainových sítí.

Oracle mimo jiné jmenoval několik společností, kteří již jeho blockchainovou službu testují, mimo jiné jde o společnosti CargoSmart, Intelipost nebo Solar Site Design.

Lionel Louie, obchodní ředitel firmy CargoSmart, která poskytuje systém pro správu přepravních zásilek, využívá blockchain Oraclu k vytvoření průmyslové blockchainové sítě, na kterou bude napojena mezinárodní přeprava. V současnosti podle Louieho stále velká část přepravních společnosti využívá zastaralé papírové metody.

„Naše řešení vytvoří digitální základ důvěryhodné správy dokumentace přepravních zásilek napříč celým odvětvím. Odesílatelé, přeposílatelé, lodní přeprava, kamiony i celní úřady mohou efektivněji spolupracovat na této platformě, která poskytne jedinou a skutečnou variantu dodavatelského řetězce, přístupnou všem zúčastněným stranám,“ popsal Louie v e-mailu pro Computerworld.

Spolu s blockchainem využije CargoSmart i další služby Oraclu, mimo jiné jde o Identity Management Cloud, Process Cloud, Integration Cloud a Java Cloud.

Díky blockchainu už obchodní partneři nebudou muset využívat centralizovanou databázi pro záznam svých transakcí, „kterou může změnit a ovlivnit třetí strana,“ popsal Louie.

„Každá firma v síti bude mít k dispozici nezměnitelnou distribuovanou účetní knihu, která je v celé síti identická; uvidí ty samé podrobnosti co všichni ostatní. To by mělo pomoci minimalizovat hádky a rozdíly v dokumentaci v celém našem odvětví,“ dodal.

Protože je Blockchain Cloud Service je vystavěna na Hyperledger Fabric platformě, slouží k podobnému účelu. Jde o vývojářskou platformu, kterou mohou firmy využít k vybudování vlastní sítě. Oracle tvrdí, že jeho služby umožňují blockchain snadno integrovat do Oracle SaaS a aplikací třetích stran, které už zákazník používá nebo používat bude. To samé platí pro další blockchainové sítě a PaaS služby Oraclu.

Blockchain Cloud Service jde využívat i bez smlouvy, a to skrze princip pay-as-you-go, nebo pomocí pravidelných měsíčních, ročních nebo dokonce víceletých nabídek. Zákazníci si také mohou službu vyzkoušet na 30 dní zdarma.