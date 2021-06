Zálohování versus archivace - znáte hlavní rozdíly?

Petře, povězte nám ve zkratce, co je to zálohování?

Zálohování je vytvoření kopie dat, o která nechceme přijít. Taková pojistka pro případ nenadálé události. Z médií jsou nejznámější různé ransomware útoky na veřejné instituce. V poslední době jich média zmiňovala několik. Kybernetický útok napadené instituce ochromil tak, že nemohli poskytovat své služby. Ani komerční společnost v takovém případě nemůže fungovat. Typickým důsledkem jsou obrovské finanční ztráty. Sluší se dodat, že se v praxi denně setkávám s mnohem banálnějšími příčinami ztráty dat.

S jakými například?

Obvykle jde o běžnou lidskou chybu. Stačí obyčejná sklenice vody, kterou omylem vylijete na počítač, a dojde k poškození disku. Nebo se váš „ajťák“ splete a smaže uživatelský účet. Zapomenete laptop v tramvaji a už ho nikdy nenajdete. Proto zálohujeme co nejaktuálnější data.

A v čem spočívá archivace?

Archivace je způsob dlouhodobého uchovávání dat, která už využíváme jen velmi zřídka nebo vůbec. Typicky jde třeba o zdravotnickou nebo daňovou dokumentaci, formality související s čerpáním dotací a další. Tato data neschraňujeme pro naše blaho. Důvodem jsou zákonné předpisy nebo nadnárodní regulace, kterým musíme pod hrozbou sankcí vyhovět. Pokud se na mě vztahuje povinnost uchovat data v horizontu let, pořídím si archivační systém a zvolím, jak dlouho chci data v systému uchovat.

Jaký je tedy hlavní rozdíl mezi archivací a zálohováním?

Záloha je kopie dat a slouží k tomu, abych se vrátil k nejaktuálnějším datům těsně předtím, než se stala nějaká nepříjemná událost.

Při archivaci data nekopíruji. Pouze je přesouvám z hlavního úložiště na archivační médium. Data totiž uchovávám a dále s nimi nepracuji, takže nepotřebuji, aby byla non stop dostupná na primárním disku. Potřebuji je bezpečně uklidit na zákonem stanovenou dobu nebo pro případ kontroly.

Napadá mě, že když budu data určená k archivaci zálohovat společně s ostatními mými daty, ušetřím za archivační systém. Je to tak?

Uznávám, že se to na první pohled může zdát jako dobré řešení. Samozřejmě si můžu vytvořit zálohu a pak na ni třeba sedm let nesáhnu. Pokud ale vím, jak zálohování funguje, neudělám to.

Proč?

Je to velmi neefektivní způsob. Záloha vzniká z primárních dat, která leží na primárním úložišti. Tam jsem je umístil proto, že vyžaduji jejich dostupnost pro svou další práci s nimi. Plýtvat místem na disku daty, která tam doslova a do písmene leží ladem z regulatorních důvodů, je neekonomické. Stojí mě to zbytečné peníze a navíc tato data sedm let zpomalují celý proces zálohování.

Jak si to mám představit?

Představte si, že uchovávám sedm let na primárním disku deset terabajtů dat, která neupravuji ani neměním. Sedm let dělám každý týden plnou zálohu. To znamená, že provedu 360 záloh dat, která se vůbec nezměnila. Nebo zvolím efektivnější způsob: data přenesu z primárního úložiště do archivu.

Co tím získám?

Na primárním úložišti výrazně zmenším objem dat, čímž zálohu zrychlím i zlevním. Naopak pokud začne systém obnovovat deset terabajtů starých dat, bude to trvat nejen dlouho, ale bude mě to stát i více peněz.

Jaké jsou nejdůležitější parametry zálohování a archivace?

U archivace jde především o jistotu uchování nepoškozených dat po stanovený čas. Důležitá je vysoká spolehlivost a trvanlivost, protože se na mě může vztahovat povinnost archivovat data i po dobu desítek let.

U zálohování je klíčová spolehlivost a rychlost obnovy dat. Dnes už si můžete vybrat velmi sofistikovaná řešení. Nabízíme škálování dat, vestavěnou deduplikaci a možnost řídit z jediné platformy kompletní zálohování ve vlastním datovém centru do cloudu i v cloudu. Malým a středním firmám doporučím Backup Exec. Mezi jeho výhody patří i schopnost růst společně s firmou. O tom se dočtete třeba v tomto článku[.

Pro více informací o produktech a spolupráci s Veritas navštivte web veritas.cz nebo kontaktujte přímo Petra Davida.

petr.david@veritas.com

linkedin.com/in/petrdavid

Se zálohovacím softwarem se poprvé setkal už v 90. letech minulého století - konkrétně s Backup Execem, který tehdy vlastnila společnost Conner. Za svou profesní kariéru pracoval s různými zálohovacími technologiemi z oblasti softwaru i hardwaru. V současné době působí na pozici manažera presales týmu pro oblast východní Evropy a Levanty ve společnosti Veritas Technologies.

Jedním z distributorů produktů z rodiny Backup Exec je DNS a.s.