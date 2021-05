Zálohujte chytře! Na tohle si dejte pozor

Co je to vlastně zálohování a proč je důležité data zálohovat?

Zálohování je vytvoření druhé kopie něčeho, o co nechceme přijít. Vysvětlím vám to na příkladu. V dětství jsem fotil klasickým fotoaparátem. Z negativu jsem si nechal vyvolat fotky. Stále jsem ale pro jistotu uchovával i negativ. A stejným způsobem je potřeba pečovat o firemní data, jejichž ztráta může být pro firmu likvidační. Představte si, že přijdete o všechny účetní záznamy. Budete muset řešit vysokou pokutu od finanční správy a také otázku ztráty důvěry Vašich odběratelů.

Co všechno může data ohrozit?

Dnes se hodně mluví o Ransomware – to je ta největší hrozba. Rozhodně ale není jediná. Stačí obyčejná sklenice s vodou na stole. Převrhne se a počítač přestane fungovat. Nebo dojde k odcizení laptopu. Jedinou ochranou je zálohování.

Můžete specifikovat, kdo by měl data zálohovat a pro koho je to zbytečné?

Každý uživatel by měl zálohovat všechna data, na kterých mu záleží. Rád používám příměr, že uživatelé technologií se dělí na dvě skupiny: ti, co zálohují, a ti, co o svá data ještě nepřišli.

Co všechno doporučujete zálohovat?

V každém případě data v CRM a poštu – to je nezbytné minimum. Dále doporučuji ocenit rizika a postavit je proti nákladům na zálohování. Jen tak zvolíte optimální zálohovací strategii, která se bude odvíjet od toho, jak rychle chci mít data opět dostupná. Pokud má zaměstnanec firmy všechna data přímo na svém počítači a hrozí riziko, že by mohl přijít o nějaký důležitý dokument, pak je na místě zálohovat každý počítač.

Jakým způsobem mohu svá data zálohovat?

Máte dvě možnosti a záleží na vnitrofiremní politice. V případě, že se firma rozhodne ukládat data do cloudu, pravděpodobně zvolí řešení od Googlu nebo Microsoftu. Popřípadě pořídí privátní cloudové úložiště. Firmy by měly vědět, že přechod do cloudu neznamená 100% jistotu. To, že si zaplatím Microsoft 365 balíček, ještě neznamená, že Microsoft má data chrání. Chrání pouze infrastrukturu, na které jsou data uložena prostřednictvím replikace. Když administrátor omylem smaže uživatelský účet, data jsou nenávratně pryč.

Chci si vybrat nějaké komplexní řešení, které spolehlivě zabezpečí moje data - co mi poradíte?

Zálohujte fyzické i virtuální prostředí ve vlastním datovém centru. Navíc si data pojistěte zálohováním v cloudu. Ten můžete využívat i jako náhradu pásek nebo jako disaster recovery lokalitu. Tohle řešení doporučuji především u firem, které si z finančních důvodů nemohou dovolit vlastní disaster recovery centrum. Pro malé a střední firmy se hodí řešení Backup Exec. Velkým firmám doporučím pokročilejší NetBackup, který zajistí efektivní řešení zálohování firmě jakékoli velikosti.

Jak rychle obnovím data s Backup Exec a NetBackup?

Prodleva mezi výskytem problému a obnovením provozu je u obou řešení zanedbatelná. Spočívá v jednoduchém zprovoznění virtuální infrastruktury, která si data okamžitě připojí a umožní spuštění virtuálních strojů. To by mělo patřit k základním funkcionalitám, které po zálohovacím software chtít, a Backup Exec i NetBackup dokážou tento požadavek splnit. Samotnou obnovu dat můžete spustit okamžitě na pozadí nebo ji odložíte na vhodnější dobu. NetBackup nabízí ještě vyšší komfort. Umí připojit databázi MS SQL serveru přímo ze zálohovacího úložiště, takže nemusíte čekat, až se databáze celá obnoví. Konvergované řešení NetBackup Appliance to zvládne i s Oracle databází.

Jaké jsou největší výhody Backup Exec a NetBackup?

Jednoznačně sofistikované škálování dat, vestavěná deduplikace a možnost řídit z jediné platformy kompletní zálohování ve vlastním datovém centru, do cloudu i v cloudu. NetBackup pokrývá hodně širokou škálu dostupných platforem na trhu: operační systémy, databáze i nové technologie, jako jsou open-sourcové databáze, big data, cloud hyperkonvergované architektury a kontejnery.

Co by měla každá malá firma nebo živnostník dělat jako úplné minimum?

Pokud mají všechna data na svém laptopu, nemusí provozovat složitou infrastrukturu. Doporučuji jednoduché a levné řešení v podobě System Recovery, které laptop kompletně zálohuje. Pokud notebook selže nebo dojde k odcizení, data velmi jednoduše obnoví.

Pro více informací o produktech a spolupráci s Veritas navštivte web veritas.cz nebo kontaktujte přímo Petra Davida.

petr.david@veritas.com

linkedin.com/in/petrdavid

Se zálohovacím softwarem se poprvé setkal už v 90. letech minulého století - konkrétně s Backup Execem, který tehdy vlastnila společnost Conner. Za svou profesní kariéru pracoval s různými zálohovacími technologiemi z oblasti software i hardware. V současné době působí na pozici manažera presales týmu pro oblast východní Evropy a Levanty ve společnosti Veritas Technologies.