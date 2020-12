Zentiva zůstává před konkurencí díky odborným znalostem Atosu a první implementaci SAP S/4HANA v MS Azure Cloud v regionu

Pro společnost Zentiva, stejně jako pro velkou část firem ve farmaceutickém průmyslu, je ERP systém kritickou součástí infrastruktury. Proto bylo jejím cílem mít co nejpokročilejší aplikace a infrastrukturu na podporu firemního růstu, aby držela krok s nejnovějšími technologickým pokrokem a vývojem. Technologicky vyspělá kombinace implementace systému SAP S/4HANA a cloudové platformy Microsoft Azure byla ideální volbou. Zásadním požadavkem bylo uskutečnit migraci do nového prostředí do dvanácti měsíců.

Pro implementaci si Zentiva vybrala společnost Atos, předního odborníka na IT služby, který je Gold Microsoft partnerem a SAP Platinum partnerem a poskytuje profesionální Microsoft řešení již více než dvacet let. Atos navrhl kompletní MS Azure infrastrukturu a SAP S/4HANA aplikační prostředí tak, aby odpovídalo specifickým potřebám Zentivy i oborovým požadavkům, jako jsou například GxP validace nebo velmi vysoká dostupnost. Díky zvolenému finančnímu modelu pay-as-you-go může Zentiva snížit kapitálové výdaje a lépe monitorovat a řídit náklady, což je ideální pro další rozvoj společnosti.

„Kombinace řešení S/4HANA s MS Azure byla jedinečná.Šlo o vůbec první takovéto nasazení v regionu CEE, a to s požadavkem dokončení do jednoho roku. Samotná roční lhůta byla sama o sobě velkou výzvou. Do plánu ale ještě navíc zasáhla omezení spojená s pandemií, a tým přibližně 70 lidí se tak nemohl scházet. Většina práce na projektu, koordinace a samotné nasazení proto probíhalo na dálku on-line. Celé řešení muselo být ideální nejen pro daný závod, ale mělo fungovat jako vzorové pro roll out do dalších závodů,“ komentuje implementaci Milo Georgievski, manažer divize SAP služeb pro Českou republiku.

Atos kromě návrhu a implementace systému připravil pro Zentivu také školení a vzdělávací program pro zaměstnance, aby věděli, jak používat nejnovější technologii SAP a Azure. Hladkému přechodu na nový systém přispěla také volba uživatelského prostředí Fiori, které je rychlé, responzivní a uživatelsky přívětivé. Systém se zkrátka přizpůsobuje uživateli, a ne uživatel systému.

Výsledek: Jedinečné řešení přenositelné i pro další závody

Firmě Atos se podařilo naplnit očekávání v požadovaném termínu a implementovat vysoce výkonné řešení postavené na nejnovějších technologiích Microsoft a SAP. Nová platforma SAP S/4HANA podporuje růst Zentivy a její budoucí digitální transformaci.

Při navrhování prostředí SAP S/4HANA v Azure existuje mnoho možností, takže Zentiva hledala odborníky, kteří mají expertizu v Azure i SAP. Z pohledu zákazníka se odborné znalosti společnosti Atos ukázaly jako klíčové při implementaci SAP S/4HANA v Azure a poskytovaly inovativní nápady a jasné pokyny při navrhování vhodného řešení pro splnění specifických potřeb.

Díky novému řešení je Zentiva schopná používat vlastní licenci SAP, snižovat kapitálové výdaje a sledovat náklady. Model běžící na MS Azure je nákladově efektivní s vypočítaným bodem zvratu. Přináší robustní zabezpečení a ochranu dat pomocí sady cloudových produktů a služeb a jednodušší obchodní růst a inovace díky tomu, že klíčové systémy běží ve škálovatelném, flexibilním prostředí připraveném na budoucnost

Nasazením této jedinečné kombinace řešení Atos upevnil pozici lídra v poskytování Microsoft Azure Cloud. Podařilo se mu nasadit systém na hranici dnešních technických možností a ke spokojenosti zákazníka za minimálního narušení provozu.