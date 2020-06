Získejte ultimátní přehled o moderních technologiích na HPE Discover Virtual Experience

Las Vegas, Evropa, Las Vegas, Evropa. V takovém rytmu se ještě do loňského roku střídalo umístění největší firemní konference HPE Discover. Zhruba deset tisíc účastníků mělo každý rok šanci nakouknout do kuchyně předního dodavatele produktů sahajících od datových center přes cloud až po specifický software HPE.

Teď takovou šanci máte i vy. A to díky přesunu celé akce z fyzického světa do virtuálního. Připojte se na HPE Discover Virtual Experience a zjistěte, co všechno vás v oblasti nejen podnikového IT čeká a nemine.

Řada přednášek a desítky interaktivních prezentací, kterých se můžete aktivně zúčastnit a dozvědět se tak podrobnosti o chystaných technologiích. Zjistěte, jak máte ovládnout cloud, spravovat IT na okraji sítě nebo třeba jak přesouvat, uchovávat a zpracovávat firemní data. Dozvíte se maximum informací o business continuity, hybridním cloudu i financování nákupu IT.

Připojte se s námi na HPE Discover Virtual Experience.

První úvodní přednáška (keynote) v podání prezidenta a CEO společnosti HPE Antonia Neriho začíná 24. června v 10 hodin. Dostupná bude živě, ale také později ze záznamu, stejně jako všechny ostatní prezentace a přednášky, i třeba včetně vystoupení šestinásobného šampiona F1 Lewise Hamiltona.

A nezapomeňte i na možnost účasti na HPE Discover Tech Academies, kde můžete s výraznou slevou projít nejrůznějšími technologickými kurzy a získat globálně platné certifikáty.