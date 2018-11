13. výroční konference itSMF CZ

Česká pobočka mezinárodního, nezávislého neziskového fóra věnujícího se všem aspektům řízení služeb informačních a komunikačních technologií, připravuje již 13. výroční konferenci, která proběhne ve dnech 24. – 25. ledna 2019 v nově vystavěných konferenčních prostorách komplexu Cubex Centrum, Na Strži 2097/63, Praha 4.

Slovo úvodem

Ještě jsme ani nestačili plně strávit všechny dojmy z letošní 12. konference pod heslem „Jak bojovat s temnou stranou IT?“, a už jsme v plné přípravě konference 13. v lednu příštího roku, jak je uvedeno výše.

S plným vědomím nesmírně turbulentního a dynamického dění v oblasti řízení IT služeb (ITSM) - kdy se objevují stále nové koncepty (Cloud, IT4IT, Agility, DevOps), je ohlášena nová verze rámce ITIL verze 4, rozvíjí se i rámec Cobit profesní asociace ISACA atd. – vetkli jsem do záhlaví 13. konference heslo „POTŘEBUJE ITSM VELKÝ TŘESK?“

Motto

Inspirujte se zkušenostmi jiných a navazujte kontakty! Není třesk jako třesk.

Téma konference

Jak již je uvedeno v předchozím odstavci, IT Service Management (ITSM) se stále vyvíjí a tento vývoj vyvolává řadu otázek, např.:

Bude připravovaná nová verze ITILu velký třeskem? Nebo je to pouze oprášení dosavadních IT procesů?

Jaké jsou nové trendy v IT?

A co IT bezpečnost a GDPR? Určitě si pamatujete, jak v květnu 2018 většina byla zaplavena emaily ohledně GDPR.

Jaký posun jsme udělali v ochraně osobních údajů a GDPR?

Jak jsme pokročili v IT ve veřejné správě?

Jaké budou úkoly a postavení IT v éře nazývané Průmysl 4.0 a jistě řadu dalších.

Program připravované konference nabídne zajímavé přednášky z oblasti ITSM a IT bezpečnosti, které zaujmou profesionály z obou stran IT služeb, jak poskytovatele, tak i zákazníky.

Programové bloky konference

1. Nové trendy a přístupy v IT

Je DevOps pouze pro IT? Nebo má být zapojen byznys? Bude nová verze ITILu velký třeskem? Jaké jsou trendy v oblasti Service Desku? K čemu jsou další zkratky, jako VeriSM, IT4IT?

2. Service Management – základní stavební kámen nejen pro IT

Pokud něco nefunguje, tak mám incident nebo mám problém? Chci implementovat změny a mám použít projektového manažera? Potřebuji Prince2? K čemu je Service Desk, Incident Management, Problem Management, Change Management? V IT jsou to známé pojmy. Jak lze stejné zkušenosti využít i v jiných odděleních (např. HR, Finance, Facility)? Service Management – SM by měl být využíván v každé firmě. A nejen na oddělení IT. Není to “big bang theory”, je to best practice.

3. IT Security a GDPR

Jaká je situace 6 měsíců od platnosti GDPR nařízení? Zkušenosti a postřehy odborníků na téma IT bezpečnosti a GDPR. Co se změnilo od 25. května 2018? Jak IT Security se promítá do IT Service Managementu?

4. Digitální Česko – eGovernment

Speciální blok o veřejné správě, ale nejen pro veřejnou správu. Budeme v něm diskutovat tato témata:

eGovernment Cloud (eGC) jak definuje eGC úrovně bezpečnosti provozovaných informačních systémů? jaká pravidla budou platit pro státní část eGC a pro komerční část eGC? podle jakých pravidel budou nakupovány služby eGC? jaké jsou minimální požadavky na SLA v eGC?



Barevné odlišení jednotlivých bloků se použije i v programu konference a umožní tak účastníkům lépe se v něm orientovat.

Program a prezentující

Podařilo se ním opět zajistit vystoupení zajímavých řečníků s mezinárodním renomé v oblasti IT, kteří se podílejí na rozvoji ITSM na mezinárodním poli IT. Mimo jiné je mezi nimi i Ivor Macfarlane (autor ITILu v1. a v2), Barclay Rae (itSMF UK Board Director), Stuart Rance (autor ITIL Service Transition a spoluautor ITIL Practitioner) a Paul Wilkinson (autor ITIL v.2).

Všichni pracují na nové verzi ITILu, a proto aktualizace ITILu bude jedno z hlavních témat jejich prezentací.

Ivor Macfarlane, mezinárodně respektovaný konzultant, trenér a autor.

Během 23 let, kdy pracoval pro britskou vládu, přešel Ivor Macfarlane od lesnictví, přes vězeňství, obchod a školení k ITSM. Než šel v roce 1999 na volnou nohu, pracoval jako školitel Řízení služeb, konzultant a autor, po sedmiletém působení u IBM je nyní nezávislý, pracuje prostřednictvím společnosti MacfPartners a poskytuje zákazníkům školení a konzultace. Byl autorem ITIL (verze 1, 2 a 3), knihovny ISO20000 a ITSM a od roku 1991 zkoušejícím ITIL. Účastnil se mnoha akcí ITSM, pořádaných na mnoha místech po celém světě (dosud ve 40 zemích). Je aktivním přispěvatelem do sociálních médií; jeho blog obsahuje sloupec AllthingsITSM: http://allthingsitsm.com/category/life-as-i-knowknow-it/.

Barclay Rae, CEO for ITSMF UK.

Pracoval pro řadu ITSM organizací a poskytuje strategické konzultační služby a služby mediálního analytika v oblasti ITSM.Byl jedním z architektů nového schématu Axelosu ITIL Practitioner a je spoluautorem certifikačních standardů a současné verze ISO/IEC 20000.

Barclay je zkušený konzultant, analytic a autor. V posledních pěti letech pracoval na přibližně 500 ITSM projektech, píše blogy, výzkumné a informační dokumenty na ITSM témata pro nejrůznější organizace a dodavatele.

Barclay je také pravidelný přednášející na konferencích a dalších podnicích v oboru ve Velké Británii I na celém světě, včetně SITS, SDI, itSMF, Pink Elephant, UCISA a dalších. Barclay byl v roce 2017 uveden mezi 25 předními mysliteli v oblasti Technické podpory a Řízení služeb, a v roce 2014 na Akci SITS vyhlášen “Přispěvatelem roku v ITSM”.

Barclay vytvořil ‘ITSMGoodness’ – soubor praktických kroků a návodů – jednoduché praktické a ověřené tipy a nástroje – pro úspěšné ITSM. Podrobnosti najdete na www.itsmgoodness.com – ke twitterové konverzací se můžete připojit na #ITSMGoodness a sledovat Barclaye na @barclayrae.

Stuart Rance, mezinárodně respektovaný konzultant, trenér a autor.

Stuart je mezinárodně respektovaný konzultant, trenér a autor, expert v řízení IT služeb a řízení informační bezpečnosti. Je autorem ITIL Practitioner Guidance, vedoucím autorem RESILIA ™: Cyber Resilience Best Practice a autorem ITIL Service Transition, vydání 2011. Stuart je také hlavním zkoušejícím RESILIA, zkoušejícím ITILu a instruktorem pro ITILu, CISSP a mnoha dalších témat. Spolupracuje s organizacemi po celém světě a pomáhá jim využívat IT k vytváření větší hodnoty pro jejich zákazníky. Píše blogy na www.optimalservicemanagement.com a najdete jej na Twitteru jako @StuartRance.

Paul Wilkinson, ředitel a vlastník GamingWorks.nl.

Paul aktivně působí v oblasti ITSM více než 30 let v rolích řídícího konzultanta, manažera vývoje služeb a jako tvůrce ITILu. Je spoluautorem ITIL publikací “Planning to Implement IT Service Management” a byl členem týmu Practitioner Architects. Jee ředitelem a vlastníkem GamingWorks, společnosti, která vyvinula mezinárodně uznávanou simuační hru ‘Apollo 13 – an ITSM case experience’ i věcné simulace Cybersecurity, Project management, Business & IT-Alignment a DevOps. Podílel se také na vývoji ‘ABC of ICT’ (The Attitude, Behavior and Culture of ICT) publikací, vedl ABC workshopy and simulační workshopy, s pracovníky více než 500 organizací z celého světa.

WARM UP ACTIVITY – 23.1. 2019

Pro platinové a zlaté partnery připravujeme speciální akci v předvečer konference (středa 23. 1. 2019) tzv. „Warm Up“ aktivity. Jde o možnost se setkat s těmito řečníky (kulatý stůl, speciální odpolední “gaming workshop” pod vedením Paula Wilkinsona na téma ITSM). Warm Up bude zakončen společnou večeří s řečníky.

13. VÝROČNÍ KONFERENCE ITSMF CZ, 24.1. – 25.1. 2019, organizace

Konference itSMF CZ se bude konat v nově vystavěných konferenčních prostorách komplexu Cubex Centrum, Praha 4. Na základě zájmu a ohlasů z minulých ročníků volíme čtyři sály pro paralelně běžící tematické bloky a velkorysý prostor pro stánky.

Sály A a B jsou určeny odborným přednáškám, sál C je vyhrazen workshopům a partnerským prezentacím. Sál D je určen veřejné správě s projektem Digitální Česko.

Konference je tradičně dvoudenní. Ve čtvrtek v 9–18. V pátek 9–13 hodin. Po oba dny bude zajištěno občerstvení. Očekáváme cca 270 návštěvníků z komerční sféry i státního sektoru.

Připravujeme panelové diskuse během konference. Prozatím máme pro ně dvě témata: "GDPR Prakticky" a "Je nová verze ITILu velký třesk?". Na závěr prvního dne pozveme účastníky na Networking večeři s doprovodným programem – vyhlášení itSMF Awards 2019.

Postupné naplňování programu konference můžete sledovat na webu konference http://conference.itsmf.cz/, kde najdete:

název a anotaci ke každé přednášce i

stručný profil přednášejícího.

Na tomto webu pak budete mít i možnost zaregistrovat k účasti. Zahájení registrace bude včas oznámeno.