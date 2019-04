5 věcí, které je potřeba zničit

Google je nelítostný zabiják. Virtuální smrtonoš likvidující neúspěšné produkty a služby bez sebemenšího zaváhání. Jen minulý týden poslal na věčnost Inbox, goo.gl a Google+. Dle záznamů webu killedbygoogle.com (fakt existuje!) už Google odrovnal 158 projektů – 12 aplikací, 134 služeb a 12 kusů hardwaru.

Abychom uctili někdejší známé googlovské motto „Don´t be evil“ - „Nebuď zlý!“, které firma ze svého kodexu odstranila loni v květnu, rozhodli jsme se apelovat na přirozenou schopnost Googlu konat dobro. A pomoct zbavit nás několika dalších zbytečných produktů.

Skype

Je fakt, že Google Skype ani nevlastní, ale každý, kdo chtěl kdysi populární komunikační program v uplynulých dvou letech použít pro videokonferenci, zjistil, jak chaotický se stal. Skype, Skype for Business, Skype for Business Plugin, Skype for Web... Je jedno, v jaké formě ho používáte, ale nastavovat ho deset minut ve chvíli, kdy do času smluvené schůzky zbývá pět minut, je otrava. Netvrdíme, že Skype si zaslouží nevratnou smrt, menší zjednodušení by mu ale nepochybně prospělo. Koneckonců, Google už letos projevil snahu zbavit se Hangouts v jejich původní podobě, takže...?

YouTube TV

YouTube máme samozřejmě rádi jako kdokoliv jiný, ale platit za YouTube TV? Dobře, se službou jako takovou až tak velký problém nemáme. Ale otravovat s ní prostřednictvím vyskakovacích oken stokrát i poté, co jsme ji odmítli? Vážně nemáme zájem!

iTunes

Protože prostě iTunes!

Intel Atom

Pokaždé, když narazíme na zařízení s procesorem Intel Atom, jako je například tablet Surface 3, uvědomíme si, jak pomalé procesory Atomy jsou. Ačkoliv Intel údajně poslal „atomové“ systémy na čipu k ledu už v roce 2016, ve skutečnosti jim dal jen novou identitu a přesunul do pomyslného programu ochrany svědků se jmény jako Celeron N, Pentium N nebo čipy Celeron J. Nastal čas zbavit se jich definitivně.

Windows 10 Update kalendář

Oceňujeme péči, s jakou se Microsoft stará o svou vlajkovou loď, necitlivost při plánování aktualizací Windows 10 nás však přivádí k šílenství. Rozepsaný důležitý email? Vynucená aktualizace! Rozehraná hra v dramatickém finále? Vynucená aktualizace! Ale kdo ví, Microsoft prý chce uživatelům dát nad aktualizacemi větší kontrolu. Tak třeba si ještě zaslouží druhou šanci!