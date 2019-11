Aktualizováno: Co dostanete od operátorů k Vánocům?

Operátor O2 ve své vánoční kampani od 1. listopadu nabídne chytrou 4K Ultra HD televizi Samsung s obrazovkou o velikosti 43 palců (108 cm) za zvýhodněnou cenu 199 korun měsíčně.

„Nabídku mohou využít všichni noví i stávající smluvní zákazníci O2 TV včetně těch, kteří využívají výhodnou kombinaci služeb v balíčku O2 Spolu. V tom navíc získají až do léta 2020 přístup k prémiovému obsahu na stanicích HBO zdarma,“ popisuje ředitel Komerční divize O2 Richard Siebenstich. Televizi Samsung si mohou ve vánoční nabídce pořídit také zákazníci nových tarifů Internetu HD.

Do vánoční nabídky O2 zařadilo tři neprodávanější velikosti obrazovek - 43 palců (108 cm) za 199 korun měsíčně, 55 palců (138 cm) za 279 korun měsíčně a 65 palců (163 cm) za 359 korun měsíčně. Splátky jsou bez navýšení a jsou rozloženy na 48 měsíců. Vánoční nabídku O2 nepodmiňuje novým závazkem ani jeho prodloužením.

Pro nové i existující zákazníky mobilních tarifů připravilo O2 bonus až 4 tisíce korun na mobilní telefony Samsung a Huawei. Díky němu mohou zákazníci získat například oblíbený Samsung GALAXY A10 za jedinou korunu. Slevu na nový mobil získají díky programu O2 Výhody také všichni zákazníci bez ohledu na to, jakou službu od O2 využívají.

Každý, kdo si nově pořídí předplacenou kartu GO, získá navíc až 40 GB dat zdarma. Za každé dobití ve výši alespoň 200 Kč získají zákazníci zdarma na balíček 5 GB dat na 7 dní. Nabídku je možné využít opakovaně až do konce roku.

T-Mobile zase přidá při nákupu jednoho smartphonu druhý za korunu. Stačí uzavřít nebo prodloužit svou stávající smlouvu na dva roky a sáhnout po přístroji ze speciální vánoční nabídky.

V listopadu si mohou zákazníci vybírat ze dvou zvýhodněných párů chytrých telefonů. K Huawei P30 Lite přibalí T-Mobile model Y52019. I magentový operátor dává klientům televizor. Stačí si jen objednat televizi od T-Mobile nebo prodloužit smlouvu na 24 měsíců, a to s tarifem S nebo vyšším. A je jedno, jestli se jedná o vysílání šířené přes internet, optický kabel nebo satelit. K novým televizním kanálům pak T-Mobile přibalí 4K televizor Philips s úhlopříčkou 55 palců (55PUS7304) za cenu 11 501 korun.

Nadílka nemine ani stávající uživatele jakékoliv televizní služby od T-Mobile. Ke všem tarifům získají od 15. listopadu balíček HBO základ na dva měsíce zdarma. Navíc od 15. listopadu nadělí T-Mobile ve všech televizních tarifech prémiový obsah zdarma. Až do 10. ledna si tak diváci mohou vychutnat jedinečné dokumenty na BBC Earth, ale i ten nejlepší evropský fotbal na Premier Sport HD, DIGI Sport 1 HD a DIGI Sport 2 HD.

Vodafone nabízí klientům 100 dvouhodinovek na neomezená mobilní data v plné rychlosti. Zákazník je může vyčerpat jakkoliv během dne (samozřejmě i opakovaně), a to ve dvou měsíčních cyklech. Prvních 50 dvouhodin od 15. listopadu do 14. prosince a druhých 50 od 15. prosince do 14. ledna 2020. K dispozici jsou v aplikaci Můj Vodafone.

Poprvé v historii Vodafone nabízí ve vánoční akci televizor nebo herní konzoli. Celkem 18 zařízení je ve vánoční nabídce dostupných s výraznou slevou a počáteční platbou 1 koruna, případnou zbylou částku zákazník uhradí v měsíčních splátkách. Nejvyšší sleva 5000 korun čeká na zákazníky, kteří si pořídí mobilní i fixní služby. Například 55palcový televizor Sony Bravia KD-55XG8096 tak vychází na 10 801 korun.

Počáteční 1 koruna stačí i pro pořízení oblíbené herní konzole PlayStation 4 slim 500 GB, a to v balení se třemi hrami: Horizon Zero Dawn, Detroit a také The Last of Us: Remastered. Navíc s druhým ovladačem PS4 Dualshock v2 činí cena po slevě 4801 korun, včetně členství PS Plus na 3 měsíce.