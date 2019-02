Apple Pay jede po másle

Překvapivě úspěšný první den fungování má za sebou služba placení kartou prostřednictvím smartphonů a smartwatch Apple. Pět let po nástupu služby je tato možnost konečně i pro klienty českých bank.

A u koho lze tedy Apple Pay používat? Jde o karty, jejichž vydavateli jsou banky Česká spořitelna, Moneta Money Bank, Air Bank, J&T Banka, Komerční banka a mBank. K tomu ještě lze Apple Pay používat pro Twisto a poukázky Edenred.

V šesti spolupracujících bankách si službu aktivovaly desítky tisíc lidí a udělali transakce za miliony korun. Během prvních dvanácti hodin si službu zapnulo 22 tisíc klientů Air Bank, kteří zaplatili při 11 300 příležitostí v celkovém objemu 3 240 000 korun. V České spořitelně si během prvních šesti hodin po spuštění službu aktivovalo 13 000 klientů, tedy zhruba každý šestý uživatel iPhonu, iPadu respektive hodinek Apple Watch z řad klientů banky. Ti všichni uskutečnili 3 128 transakcí (10 998 iPhone, 2788 Apple Watch, 126 iPad), zaplatili 642 000 Kč u obchodníků a vybrali 64 000 korun z bankomatů. Moneta Money Bank zaznamenala téměř devět tisíc aktivních klientů, kteří udělali skoro dva tisíce transakcí za půl milionu korun.

Nástup je tak výrazně rychlejší než byl u Google Pay. K tomu ale přispěl i fakt, že některé banky, jako třeba právě Air Bank bohužel platby pro androidí telefony Google Pay ignorují a raději si dělají vlastní proprietární řešení. Stejně postupuje i Česká spořitelna. U Applu to nejde, kdo chce platit přes iPhone, musí používat Apple Pay.

Ne vše je ovšem tak růžové, někteří uživatelé hlásí, že se jim občas někde nepovedla nějaká platba, někdo má zase problémy se samotnou aktivací Apple Pay.

Ať tak či onak, vypadá to tedy, že by nám v brzké době mohl stačit jako platební nástroj pouze mobil nebo platební karta namísto tahání hotovosti. Poslední, co tomu brání, je nedostatek terminálů, na kterých by se dalo platit elektronicky. I v tom případě se snad blýská na lepší časy a stát by měl ve spolupráci s MasterCard pomoci s rozšířením terminálů za dostupnou cenu více obchodníků, ale i třeba řemeslníkům.

Ideálním cílem je, abychom na tom byli jako třeba ve Švédsku. Tak prakticky i při celotýdenním pobytu si vystačíte pouze s kartou a na některých místech z nejen z bezpečnostních důvodů hotovost ani nepřijímají.