Apple posiluje zabezpečení a soukromí

Apple na své vývojářské konferenci WWDC představil celou škálu nových bezpečnostních nástrojů a funkcí. Mají nejen zajistit samotnou ochranu, ale také pomoct uživatelům porozumět, jak firma přistupuje k otázkám soukromí.

„V devadesátých letech bezpečnost na internetu nepředstavovala problém, který by měl někdo potřebu řešit, což se ale časem změnilo. V současnosti taková změna přichází v ohledu soukromí,“ poukazuje na důležité téma Bud Tribble, viceprezident Applu pro softwarové technologie. Zabezpečení soukromí by mělo dle něj být součástí jakéhokoliv zařízení a jakékoliv aplikace či služby.

Za tímto účelem Apple na konferenci představil novinku Sign In with Apple, službu, která v zásadě nahrazuje stávající autorizační systémy extra zabezpečeným a extra soukromým, cross-platformovým přihlašovacím systémem dostupným každému s Apple ID. Není to však zdaleka jediná novinka, kterou v oblasti zabezpeční a soukromí chystá.

Apple Mapy

Velké změny čekají například Apple Mapy. Nikdo už nebude muset vědět, kde se za jejich využití pohybujete. Apple se to nedozví, inzerenti se to nedozví a vaše oblíbená místa nebudou s nikým sdílena. Apple dává jasně najevo, že sdílení polohy je citlivou informací, na jejímž základě lze určit způsob chování uživatele a identifikovat ho.

Nové nastavení Allow Just Once (Povol pouze jednou) tak umožní uživateli zadat aplikaci pouze jediné výchozí místo. Při pokusu o získání dalších dat bude navíc uživatel lépe informován a jasně uvědoměn o tom, jaké polohy s aplikací sdílel a následně je se sdílených odebrat. iOS 13 zároveň nabídne nové nástroje k omezení přístupu k informacím o poloze získávaným prostřednictvím Wi-Fi a bluetooth připojení.

HomeKit

Další novinku ocení majitelé bezpečnostních kamer spravovaných prostřednictvím aplikace HomeKit. Nová funkce Secure Video zajistí zpracování videa na HomeKit hubu a v případě jeho uložení v cloudu také zašifrování klíčem známým jen uživateli. Video tak nebude přístupné nikomu jinému. K ochraně všech chytrých zařízení v domácnosti před útokem zvenčí pak poslouží nové schéma HomeKitu.

Find My

Aplikace Najdi telefon a Najdi přátele budou sloučeny do jedné nazvané jednoduše Najdi (Find My), nově navíc podporující Bluetooth – aplikace tak bude schopna najít i zařízení odpojené od internetu.

Ovládání hlasem

Nová asistivní technologie Voice Control umožňuje lidem neschopným ovládat klávesnici či myš ovládání prostřednictvím hlasu. Využívá přitom schopnost Siri jeho rozpoznání, důležité je však ujištění, že Apple žádným způsobem nezískává informace o uživateli ani o tom, co s využitím Voice Control s počítačem dělá.

Víc ochrany v macOS Catalina

Řadu nových nástrojů přináší také macOS Catalina. Systém se pokusí zajistit, že aplikace mají povolení uživatele k přístupu k souborům v Dokumentech, na Ploše, adresáři stahování, na přenosných zařízeních nebo v cloudu. Systém přitom nebude vyžadovat opakovaná povolení, místo toho se je pokusí odtušit automaticky na základě dosavadní práce. Myšlenka za takovým opatřením je minimalizace škod v případě eventuálního napadení počítače malwarem.