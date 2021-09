Apple ustupuje od zavedení systému k skenování nelegálního obsahu

Apple couvá z plánu na zavedení bezpečnostních opatření, které sice mají chránit před zneužíváním dětí, vyvolaly však vlnu kontroverze. Zpětnou vazbu chce firma ještě vyhodnotit a systém, jehož součástí je skenování fotografií v iCloudu, skenování zpráv přímo v zařízení a nápomocnější vyhledávání, dále upravit. Kritici se obávali toho, že možnosti skenování obsahu telefonů by mohly zneužít represivní vlády.

Kdo hlídá hlídače?

„Jestliže dnes dokáží skenovat telefony kvůli dětskému pornu, zítra je můžou skenovat kvůli čemukoliv,“ varoval na Twitteru známý whistleblower a disident Edward Snowden. A není jediný, kdo nad možným zneužitím nového systému za účelem cenzury nepohodlných názorů vyjádřil znepokojení. Kritiky nijak neuchlácholilo ani poněkud naivní ujišťování Applu, že nic takového nedopustí.

„Tlakům na vývoj a rozšíření funkcí omezujících soukromí našich uživatelů, jsme čelili už v minulosti, a tak jako dosud jim hodláme vzdorovat i v budoucnu. Chceme, aby bylo jasné, že nový systém je omezen pouze na vyhledávání obsahu v iCloudu souvisejícího se zneužíváním dětí, a nepřistoupíme na žádné vládní požadavky, abychom jeho využití rozšířili,“ stojí v prohlášení Applu. Technologicky by však takové rozšíření dle oponentů nebylo nijak složité, stačilo by pouze přidat typ obsahu, který by měl systém vyhledávat...

Apple naslouchá svým uživatelům

K aktuálnímu pozastavení spuštění systému Apple vydal následující prohlášení: „Na základě zpětné vazby od zákazníků, zájmových skupin, vědců a dalších, jsme se rozhodli během následujících měsíců tyto reakce ještě zhodnotit a tyto zásadní funkce sloužící k ochraně dětí vylepšit.“ Zohledníme-li, že v polovině srpna byl společnosti adresován otevřený dopis podepsaný více než devadesáti neziskovými organizacemi, které žádaly, ať Apple svůj záměr ještě přehodnotí, zdá se, že společnost neměla na výběr.

Ďábel je skryt v detailu

Organizace v dopise upozorňovaly hned na několik nedostatků systému, mimo jiné i na jeho zneužitelnost nikoliv jen vládami, ale například také rodiči.

„Systém představoval riziko zejména pro homosexuální děti rodičů, které pro jejich orientaci nemají pochopení, jelikož iMessage by jim už neposkytoval potřebné soukromí,“ stojí ve výčtu výtek.

Zastánci Applu naopak argumentují, že firma se snažila vyvinout systém, který by zajišťoval dostatečnou ochranu soukromí a zabezpečení dat, ale zároveň byl schopen vyhledávat nelegální obsah. A připomínají, že zahrnoval i řadu bezpečnostních pojistek proti selhání.

Tyto argumenty ale zjevně nezabraly a šéfové Applu dali na projevy nedůvěry, které zaplavily sociální sítě. Co bude se systémem dál, mimo výše uvedené prohlášení, firma zatím neuvedla.