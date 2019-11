AR, AI, digitální transformace i ženy v IT. Dell Technologies Forum 2019

Kromě přednášek nejen o firmě Dell Technologies, ale celkově o budoucnosti informačních technologií v Česku a ve světě se návštěvníci mohli pokochat řadou nových produktů i chystaných projektů.

Mezi nejzajímavější novinky patřil model „digitální továrny“ postavený z Lega. Disponoval sérií snímačů, které dokážou vzdáleně a v reálném čase monitorovat podmínky – kupříkladu teplotu nebo vlhkost – které ve výrobním závodě panují. Obzvláště pro některá průmyslová odvětví jde o velmi užitečný prvek.

Na chytrých továrnách se už aktivně pracuje a pilotní projekty ukazují, že podrobnější data mohou pomoci nejen v efektivnosti, ale i bezpečnosti.

AR v průmyslu nabírá na obrátkách

Chybět nemohla ani ukázka rozšířené reality, a to skrze chytré AR brýle HoloLens od Microsoftu. Ač na místě byla dostupná pouze první verze těchto brýlí – druhá teprve začíná do průmyslu pronikat – i tak se ukázalo, že pro pracovníky dokáží být chytré brýle velmi efektivní. Zobrazení digitálních miniatur různých průmyslových zařízení s možností je otáčet, zvětšovat, zmenšovat a pomocí jednoduchých gest ovládat, funguje dostatečně.

K dispozici byl headset i brýle, přičemž obojí má různé využití. Headset je poměrně těžký (to se však má u nové varianty HoloLens už změnit) a řekl bych, že při delším použití s dioptrickými brýlemi i bez nich budou na čele a nose docela cítit.

Brýle jsou možná ještě o něco praktičtější, obzvláště díky zornému poli, které se má u HoloLens 2 ještě zvýšit. Oba produkty jsme na místě otestovali a na druhou generace HoloLens se opravdu těšíme.

IT nejsou jen technologie

Společenským jevům se věnovala přednáška Women in Tech, která mimo jiné poukázala na to, že počty žen v informačních technologiích stále nejsou zrovna vyrovnané. Ačkoliv se situace postupně zlepšuje, a to i z hlediska platové rovnoprávnosti, tak obzvláště na vyšších manažerských pozicích je převaha mužů stále velmi výrazná.

Data z českého školství to konec konců dokazují: Počty studentek a absolventek IT oborů se dosud pohybují kolem nějakých 10 %.

Nechyběla ani diskuze o umělé inteligenci, strojovém učení a dalších technologií. Ač konkrétně AI je stále pro mnohé firmy velmi široké téma, které v sobě kombinuje stovky různých technologií (což je pravda), jeho praktických use-cases rychle přibývá a stává se nepostradatelnou.

Přes futuristické technologie a sociokulturní souvislosti však byla dominantním tématem Dell Technologies Forum 2019 digitální transformace. Proces, v němž jsou u nás pionýry hlavně velké firmy, proměňuje celý svět. Nástup českých firem na dráhu digitalizace, jak dokazují kupříkladu data z průzkumu SP ČR, je poměrně pomalý, a mnohé si ještě plně neuvědomují, jak klíčová je digitalizace pro zachování konkurenceschopnosti.

Právě proto tu ale máme podobné konference. Je dobře, že se konají zrovna v Praze: Ambice na proměnu našeho hlavního města v jedno z evropských center výzkumu a vývoje vede správným směrem.