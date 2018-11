Bitcoin slaví deset let

Bitcoinova popularita se ale v posledních měsících poněkud zhoršila, neboť jeho současná cena okolo šesti tisíc dolarů je na hony vzdálená tomu, za kolik se prodával v prosinci loňského roku, kdy jeho hodnota přesáhla 20 000 dolarů.



Kryptoměnový trh zaznamenal poměrně drsný rok. Stejně jako u jiných trhů je však obtížné poukázat na jediný důvod, proč tomu tak je. Trh s kryptoměnami, který je neregulovaný, je ale velice náchylný k manipulaci či dokonce jen k emocionálním reakcím.



Bitcoin v současné době pracuje těsně nad "provozními náklady". Ekosystém bitcoinu totiž leží na bedrech "dolovačů", kteří používají výkonné počítače k ​​dokončení složitých algoritmů pro zpracování transakcí.



Tyto algoritmy využívají pro transakce s bitcoinem technologii blockchain. Zmínění dolovači jsou za tuto práci placení novými bitcoiny, které se „dokončí".

To je ale výnosné pouze tehdy, pokud je cena bitcoinu vyšší než cena za jeho dolování - v opačném případě se proces a také vydávání nových bitcoinů zastaví.

To samozřejmě neznamená, že by cena bitcoinu neměla klesnout pod jeho stávající hodnotu. Avšak, jako doslova všechno v prostoru kryptoměn, nic není jisté.

Bitcoin si stále drží dominantní postavení nad kyberměnovým prostorem s nadpolovičním podílem (54, 2%). Částečně mu pak sekunduje druhá hlavní měna, Ethereum. Prostor pro růst tu je, ale je možný i pokles -- příští rok tedy bude stejně nepředvídatelný jako ten letošní.

Někteří analytici tvrdí, že v době, kdy bitcoin dosáhne 20. narozenin, by se jeho hodnota mohla zvýšit až o 5 000 %, takže by se mohlo zdát, že teď je ten správný okamžik k nákupu. Takové předpovědi jsou však v oboru kyberměn poměrně časté, takže než do tohoto aktiva vložíte nějaké peníze, dobře si to předem rozmyslete…