Blíží se regulace blockchainu?

Postupné vytváření legislativy týkající se kryptoměn bude sílit, spolu s tím přijde na řadu také regulace blockchainu, na jehož základě kryptoměny staví.

Již nyní silně regulované oblasti typu fintechu, zdravotnictví nebo dopravy by mohly vládám pomoci ve vytvoření tzv. „regulatory sandboxes“ – jakýchsi legislativních pískovišť, kde se dají regulace vlád odzkoušet v kontrolovaném prostředí.

Povolené blockchainy, zpravované centrálně obdobně jako relační databáze, mohou lépe odolávat bezpečnostním rizikům a „chránit finanční informace zákazníků a integritu globálního finančního systému,“ popisují ve studii výzkumníci.

Technologie distribuované účetní knihy nabízí dle studie značnou kybernetickou bezpečnost, ovšem bude muset čelit obdobným rizikům jako ostatní IT systémy. „Ty je nutné dále prozkoumat regulatorními orgány i průmyslem jako takovým,“ píše se dále ve studii.

„Pokud budou správně vytvořeny, mohou tato legislativní pískoviště poskytnout regulatorním orgánům a podnikům lepší vhled do blockchainových technologií a umožní jim nové technologie testovat v uzavřeném prostředí, bez nutnosti okamžitého zajištění ohromného množství zákonů a regulací,“ vysvětlují vědci.

Studii vedli Erin English, šéf bezpečnostní strategie v Microsoftu; Amy Davine Kimová, hlavní poradkyně Digitální obchodní komory a Michael Nonaka, jeden z ředitelů skupiny finančních institucí v právní firmě Covington and Burling.

Záznamy do blockchainu zadané jsou v zásadě neměnitelné, zanechávají tedy přesný a nesmazatelný záznam transakcí. To však přináší i negativa: v případě, že by do řetězce blockchainu pronikla podvodná transakce, bude nutné ji nějakým způsobem odstranit, či přinejmenším jasně označit její neplatnost.

Studií navrhované legislativní pískoviště již fungují a v budoucnu jich bude přibývat. Je také na čase – společnosti jako IBM, SAP, HP nebo Microsoft nabízí blockchainové služby na bázi SaaS. Microsoft kupříkladu blockchain využívá ve své službě Azure.

První pilotní programy, které blockchain využívá nebo na něm přímo staví, by navíc už letos měly přejít do praxe. Disruptivní by technologie měla být obzvláště pro oblast správy dodavatelských řetězců. Využít toho chtějí kupříkladu firmy Maersk – obr v oblasti logistiky – a IBM. Založili joint venture a chystají se pomocí blockchainu digitalizovat dodavatelské řetězce a v reálném čase sledovat a spravovat mezinárodní přepravu.

Blockchainová platforma by mohla v oblasti logistiky ušetřit miliardy dolarů.

Blockchain je však zajímavý i pro mnoho dalších oborů; velmi lákavým prvkem pro většinu podniků je nezměnitelnost a trvalost záznamů i transparentnost.