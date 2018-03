Broadcom s koupí Qualcommu narazil na vládu USA

Broadcom a Qualcomm patří mezi největší světové výrobce polovodičů; dosud poslední nabídka Broadcomu činí 117 miliard dolarů, Qualcomm ji však prozatím odmítá přijmout. Analytici však spekulují, že by se Broadcom přesto mohl pokusit Qualcomm získat pomocí nepřátelského převzetí.

Vláda USA nejen vyjádřila obavy o národní bezpečnost, poukázala také na nepravděpodobnost úspěchy případné dohody. Jde o poměrně neobvyklý krok: Spojené státy jen výjimečně zkoumají, zda by odkoupení firmy představovalo hrozbu pro národní bezpečnost ještě předtím, než vůbec podniky dospějí k finální dohodě.

Spojené státy jednají skrze svoji Komisi zahraničních investic ve Spojených státech (CFIUS), ta požádala Qualcomm, aby o 30 dní pozdržel plánované setkání svých podílníků. „Toto opatření nám umožní plně prozkoumat navrhovanou akvizici Qualcommu Broadcomem,“ sdělilo v prohlášení Ministerstvo financí USA, pod nějž CFIUS spadá.

Qualcomm následně potvrdil odsun každoročního mítinku až na 5. duben.

Polovodičoví výrobci se momentálně utkávají v bitvě o vývoj čipů pohánějících chystanou 5G bezdrátovou technologii. Qualcomm patří mezi největší hráče na trhu a je velmi zdatnou konkurencí čínským společnostem, které jsou na tomto poli velmi aktivní, kupříkladu Huawei. Qualcomm je tak cennou trofejí pro kohokoliv, komu by se podařilo jej ovládnout.

Nejmenovaný zdroj blízky CFIUSu Reuters sdělil, že pokud by se transakce uskutečnila, tak se armáda USA obává, že do deseti let by „v těchto technologiích byl jediný dominantní hráč, a to Huawei, takže američtí operátoři by neměli na výběr a museli by produkty Huaweie využívat“.

Další zdroj a řad úředníků Spojených států pod podmínkou anonymity Reuters dělil, že se někteří členové Kongresu a FCC obávají toho, že by Broadcom mohl části Qualcommu odprodat do Číny; to by údajně mohlo ohrozit vývoj 5G sítě ve Spojených státech vlivem malého množství dodavatelů hardwaru.

Zkoumání dohody komisí CFIUS však prozatím neznamená konec vyjednávání; pod Obamou i Trumpem je CFIUS velmi aktivní a zkoumá mnoho vysokoprofilových technologických akvizic – obzvláště těch týkajících se polovodičů nebo amerických občanů.

Jednou z obav USA je možnost nepřátelského převzetí Qualcommu. Broadcom navrhl do 11členné kontrolní komise Qualcommu 6 „svých“ lidí. V reakci na to akcie Broadcomu spadly o 1,6 % a Qualcommu o 1,3 %.

Qualcomm dlouhodobě odkup ze strany Broadcomu odmítá; zmiňuje především nízkou nabídku a obavy z antimonopolního řízení.

Podle Broadcomu je průzkum CFIUSu důsledkem tajných opatření, které Qualcomm v reakci na nabídku firmy učinil. Qualcomm oproti tomu ve své tiskové zprávě říká, že „tvrzení Broadcomu, že o zkoumání dohody komisí CFIUS neví, není založeno na skutečnostech,“ neboť Broadcom s komisí prý jednal „týdny“.

Republikánský senátor Tom Cotton v pondělí k situaci řekl: „Práce Qualcommu je pro naši národní bezpečnost příliš důležitá na to, aby mohla padnout do rukou zahraniční společnosti.“

Broadcom v reakci na průzkum komisí CFIUS tvrdí, že je řízen a kontrolován primárně americkými občany, kteří také tvoří podstatnou část jeho investorů – stejných s těmi, které má i Qualcomm.

Další vývoj situace je nejasný; ve hře je navíc i další akvizice. Qualcomm se chystá za 44 miliard dolarů odkoupit NXP Semiconductors, polovodičového výrobce z Nizozemska. Převzetí však musí ještě schválit čínský regulátor MOFCOM.