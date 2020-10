Část amerického Kongresu viní technologické giganty ze zneužívání svého monopolního postavení

Šestnáctiměsíční prošetřování praktik technologických gigantů v americkém Kongresu vede k prvním zásadnějším výsledkům. Demokratičtí zákonodárci apelují na změny, které mohou firmy jako Google, Amazon, Facebook nebo Apple dramaticky zasáhnout.

„Jejich moc je až příliš velká, musí být omezena,“ uvádějí ve svém šetření. Otázka však je, zda mají se svými požadavky šanci uspět. Republikáni totiž s jejich návrhy buď vůbec nesouhlasí, anebo souhlasí, ale přesto je považují za příliš radikální. Tvrdí, že by vedly ke krajně levicové proměně antimonopolního práva.

Téměř pětisetstránková zpráva zabývající se nejen jmenovanými firmami, je viní například z účtování příliš vysokých poplatků, vynucování nevýhodných kontraktů na menších klientech či z akvizic, které likvidují konkurenci.

„Zjednodušeně řečeno, z kdysi okopávaných startupů představujících výzvu pro zavedené status quo se staly svého druhu monopoly, jaké tu byly naposledy v dobách ropných a železničních magnátů,“ píše se v dokumentu, který by dle autorů měl přivést politiky přinejmenším ke zvážení řady změn.

Mezi nimi zavedení nástrojů pro důkladnější vymáhání zákonů pro ochranu hospodářské soutěže, omezení oblastí, v nichž firmy mohou podnikat, či zamezení jim dalšího podnikání v oblastech, v nichž jsou zároveň dominantními poskytovateli infrastruktury; jako když Amazon funguje souběžně coby tržiště, ale i prodejce pro ostatní obchodníky. Některé firmy už na zprávu reagovaly.

Například Amazon argumentuje, že její autoři mají o protimonopolním zákonu „povrchní znalosti“. Podle firmy je naopak její model maximálně konkurenční a hlavně, těží z něj zákazníci. Podobně postupně reagují i další.

Dle odborníků je však hlavním argumentem pro to, proč návrhy výraznějších změn nemohou uspět, právě nesoulad mezi Demokraty a Republikány. Navíc, žádaly by si změnu některých klíčových zákonů. Co tedy například zpráva uvádí?

- Facebook má „monopolní postavení“ v oblasti sociálních sítích, který si udržuje využíváním své datové výhody ke „skupování, kopírování nebo ničení“ rodících se hrozeb.

- Google monopolizoval online vyhledávání a reklamu využíváním „řady protisoutěžních taktik“, včetně zvýhodňování vlastního obsahu před jiným.

- Amazon nabyl „významnou a trvalou tržní sílu“ v oblasti online nakupování, kterou dále umocnil zčásti díky „protisoutěžnímu jednání ve vztahu k prodejcům třetích stran“, které za zavřenými dveřmi označuje jakožto „vnitřní konkurenci“.

- Apple uplatňuje svoji monopolní sílu prostřednictvím App storu, který využívá k „vytváření a vynucování bariér vůči konkurenci a diskriminaci rivalů, na jejichž úkor upřednostňuje vlastní produkty“.