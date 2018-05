CEBIT 2018 je za rohem: celý nový!

„Na novém veletrhu CEBIT může každý pochopit digitální dnešek a objevit digitální zítřek. Nový CEBIT je veletrh, konference a networking v jednom a digitalizace je zde zážitkem,“ věří Oliver Frese, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe.

Nový CEBIT (už ne CeBIT) představí všechny technologie, které jsou motorem digitální transformace. Je to umělá inteligence, Blockchain, Security, IoT a 5G, Human Robotics, VR/AR, drony, Collaboration & Workspace 4.0 a Future Mobility.

„Zaměření na digitální megatrendy se vyplatilo, protože všechny velké společnosti, které rozhodujícím způsobem ovlivňují digitální transformaci, budou na novém veletrhu CEBIT přítomny,“ domnívá se Frese.

Nový je právě i termín, už to není uplakaný a studený březen, ale měl by to být slunečný červen. Přesně řečeno 11. až 15. června.

Organizátoři věří, že se změna pomalu zmírajícího veletrhu vyplatila a že je úspěšná. Už teď je jasné, že se akce zúčastní okolo 2500 až 2800 firem asi ze 70 zemí. Všechny prý přesvědčilo spojení obchodu a festivalu.

Čtyři prvky nového veletrhu CEBIT spojí v červnu na výstavišti technologii s emocemi, navazování obchodů s radostí a byznys s festivalem.

Element d!conomy ukáže profesionálům oboru IT, co je potřebné pro digitalizaci – produkty a řešení, která už dnes umožňují firmám být rychlejší, efektivnější a úspěšnější.

Digital Administration nabídne manažerům s rozhodovacími pravomocemi zastupujícím státní správu, správu jednotlivých spolkových zemí a obcí řešení a dá odpovědi na všechny otázky týkající se digitalizace veřejné správy.

V rámci d!tec umožní veletrh pohled do budoucnosti. V centru pozornosti budou například digitální technologie jako je umělá inteligence, Blockchain, Human Robotics, VR/AR a také přes 350 startupů a jejich nové obchodní modely. Přední světové výzkumné ústavy představí současný stav špičkového digitálního výzkumu. Platforma startupů Scale11 zde umožní v rámci nových formátů setkávání zavedených podniků a startupů.

d!talk zahrnuje program konferencí, na kterých vystoupí více než 600 mezinárodních mluvčích, kteří během pěti veletržních dnů veletrhu CEBIT promluví celkem na deseti pódiích. Pódia jsou umístěna v několika halách, kde poskytnou prostor pro inspiraci, diskuse a networking.

V srdci výstaviště nového veletrhu CEBIT je d!campus, který je spojením všeho. Jako emoční centrum se stane na ploše velké jako téměř deset fotbalových hřišť místem pro inscenaci technologií a značek, propojení, interakci a nenucenou výměnu zkušeností.

Současně se zde odehraje umělecká část festivalu s dýdžeji a živou hudbou mezinárodních hudebních skupin. Stánky ve veletržních halách budou přístupné do 19 hodin a d!campus bude otevřený do 23 hodin. Koncepčně nový „Digital Street Festival“ - to je nové uspořádání občerstvovacích stánků na ploše d!campusu.

Nový veletrh CEBIT začne 11. června jako čistě konferenční den pro pracovníky s rozhodovacími pravomocemi z hospodářské, vědecké a politické sféry. Jeho součástí budou přednášky a další akce.

V úterý 12. června začne nový veletrh CEBIT ve všech veletržních halách. Autonomní vozidla, létající taxi, humanoidní roboty, řešení s technologií Blockchain, profesionální využívání dronů, inteligentní hrany nástupiště, nové průkopnické obchodní modely, nejnovější aplikace internetu věcí, možnosti využití superrychlého bezdrátového systému 5G, sítě s využitím skleněných vláken, software pro organizaci práce, SAP, digitální dvojčata, nové technologie pro výpočetní centra, koncepce zabezpečení a krajina na Marsu – to všechno budou moci návštěvníci zažít na novém veletrhu CEBIT.

Konferenční program d!talk bude po dobu celého týdne konání veletrhu zdrojem informací a impulzů k diskuzím o šancích a výzvách digitální transformace hospodářství a společnosti.

K tématům Artificial Intelligence, internet věcí, Blockchain, Customer Centricity, ženy v digitálním obchodu, digitalizované zdravotnictví a Future Mobility jsou naplánované vlastní summity. Očekává se přes 600 mluvčích z celého světa.

Během dne se na dvou pódiích postarají dýdžejové o uvolněnou hudbu. Občerstvovací stánky a oddychové prostory jsou určeny k relaxaci a setkávání. Večer se uskuteční Openair-Festival. V úterý zahraje skupina Giant Rooks z Hammu, vyvrcholením festivalu bude v úterý kultovní švédská skupina Mando Diao. Ve středu vystoupí v rámci d!campusu izraelská zpěvačka Noga Erez a ve středu bude pódium patřit německému zpěvákovi Janu Delayovi. Ve čtvrtek bude hlavní hvězdou německé duo Digitalism provozující elektronickou hudbu.

Poslední den nového veletrhu CEBIT proběhne pod heslem „Digital Friday“. Speciální formáty jsou určeny dalším cílovým skupinám. Na největší konferenci influencerů v Německu „Signals“, která bude probíhat po celý den a bude se zabývat novým marketingovým oborem z nejrůznějších úhlů pohledu, je očekáváno přes 1000 blogerů a influencerů. Vedle náborových formátů proběhnou v pátek také závody dronů.