Celosvětové výdaje na IT porostou v roce 2020 na 3,9 bilionu dolarů

Celosvětové výdaje na IT by v letošním roce měly vzrůst na 3,9 bilionu dolarů, což představuje nárůst o 3,4 % oproti roku 2019. Vyplývá to z předpovědí publikovaných společností Gartner. V roce 2021 by pak globální výdaje na IT měly překročit hranici čtyř bilionů dolarů.

„Přestože politicky nejistá situace dostala globální ekonomiku blíže k možné recesi, v roce 2019 nenastala a nezdá se být nejpravděpodobnějším scénářem ani pro rok 2020 či rok následující,“ říká viceprezident výzkumu a význačný analytik Gartneru John-David Lovelock. „S tím, jak se globální nejistota zmenšuje, se podniky opět přehodnocují a zvyšují své investice do IT v očekávání růstu obratů, neustále se ale mění struktura těchto výdajů.“

Nejrychleji rostoucím trhem letošního roku bude software – s dvouciferným nárůstem o 10,5 % (viz tabulka).

„Téměř všechny tržní segmenty podnikového software rostou díky pokračujícímu přechodu na SaaS model (software jako služba),“ říká Lovelock. „Očekáváme dokonce, že porostou výdaje na necloudový software, nicméně výrazně pomalejším tempem. Do SaaS teče většina navýšených rozpočtů, nicméně klasický licenční SW bude dál nakupován a jeho používání poroste až do roku 2023.“

Odhad celosvětových výdajů na IT (miliardy dolarů)

2019 Výdaje 2019 Růst (%) 2020 Výdaje 2020 Růst (%) 2021 Výdaje 2021

Růst (%) Systémy datových center 205 -2,7 208 1,9 212 1,5 Podnikový SW 456 8,5 503 10,5 556 10,5 Zařízení 682 -4,3 688 0,8 685 -0,3 IT služby 1 030 3,6 1 081 5,0 1 140 5,5 Telekomunikační služby 1 364 -1,1 1 384 1,5 1 413 2,1 Celkem IT 3 737 0,5 3 865 3,4 4 007 3,7

Gartner (leden 2020)

Růst podnikových IT výdajů v oblasti cloudových služeb bude rychlejší než tradiční (necloudová) IT řešení přinejmenším do roku 2022. Nové, revoluční obchodní modely se budou objevovat právě v podnicích, které vyhrazují vysoký podíl IT výdajů pro oblast cloudu.

„V předchozím čtvrtletí jsme představili dilema ‘a zároveň’ – situaci, kdy musí podniky například snižovat náklady a zároveň investovat a podpořit tak další růst. Dospívající cloudová prostředí jsou příkladem, jak lze takové dilema vyřešit: podniky mohou očekávat lepší výsledky díky správným cloudovým investicím zajišťujícím současně úspory, lepší pružnost a inovaci i kvalitnější zabezpečení. Trend přesměrování výdajů tímto směrem proto hned tak nezmizí,“ uvádí Lovelock a dodává, že sílící dolar může nicméně odradit od IT investic do zařízení či vybavení pro datová centra v zemích, které jsou kurzovými změnami postiženy nejvíce.

„Například výdaje za mobilní telefony letos v Japonsku poklesnou právě díky rostoucím průměrným prodejním cenám na tamním trhu – což je důsledek posilování dolaru. Britské výdaje na PC, tiskárny, servery, a dokonce i externí úložiště patrně také poklesnou o 3 %,“ dodává Lovelock.

IT výdaje v západní Evropě v letech 2020 a 2021 se budou podobat těm v USA po skončení recese v roce 2009. „2019 byl v západní Evropě obtížný rok – plný nejistot, podobně jako 2009 v USA,“ vysvětluje Lovelock. „V roce 2020 se důvěra sice plně nevrátí a nepřijde tedy ani velký růst IT rozpočtů, nicméně od IT se bude očekávat, že pomůže byznysu růst.“

V důsledku toho budou IT oddělení odkládat drahé projekty, hledat možné úspory a více se spoléhat na řešení „jako služba“ – aaS. Výdaje na SaaS, PaaS a IaaS tak v letech 2020 a 2021 porostou tempem přes 10 %, zatímco výdaje na PC, servery a úložiště budou klesat.

V Česku očekávají analytici v letošním roce růst výdajů o 3,96 % (v korunovém vyjádření) – poroste všech pět hlavních oblastí (viz níže), nicméně v roce 2021 se trh zařízení vrátí k poklesu a v roce 2022 začnou klesat také výdaje v segmentu vybavení datových center.

Výdaje na IT v Česku: očekávaný objem v miliardách Kč a meziroční růst v roce 2020

Systémy datových center 11,778, + 1,40 %

Podnikový SW 40,637, + 10,03 %

Zařízení 52,913, + 0,81 %

IT služby 53,456, + 6,20 %

Telekomunikační služby 72,399, + 1,94 %

Celkem IT 231,182 + 3,96 %

Zdroj: Gartner, leden 2020. Součty nemusí souhlasit s ohledem na zaokrouhlování.