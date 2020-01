Chcete nový telefon? Vybírejte z těch nejlepších na trhu

Hledáte telefon, se kterým vyfotíte kvalitní snímky i momentky? Vyberte si například Apple iPhone 11 Pro, který vám poskytne 3 fotoaparáty a velký displej, na kterém si jednoduše nastavíte kompozici. Kromě přední čočky se vzadu nachází teleobjektiv a široký a ultraširoký fotoaparát. Ve výbavě má také noční režim, se kterým vyfotíte snímek i za velmi nepříznivých podmínek. Alternativou je fotomobil Huawei P 30 Pro s optikou Leica a 4 čočkami na zadní straně.

Pokud chcete výkonný telefon

Jestliže se staráte hlavně o to, aby měl telefon náležitou výdrž a nemuseli jste ho pořád nabíjet, vyberte si telefon One Plus 7 Pro, který má v sobě osmijádrový čip, kterou doplňuje 8 GB RAM a obrovská interní paměť s kapacitou 256 GB. Tento model dokonce zvítězil v soutěži o nejvýkonnější mobil v roce 2019. Na trhu najdete navíc i vylepšenou verzi One Plus 7 Pro McLaren edition, která má v sobě dokonce posílený grafický čip pro ještě lepší výkon.

Když vyžadujete pořádný herní přístroj

Chcete herní telefon, který pojme spoustu her i videí, aniž by se zasekával? Vyberte si takový, který bude mít silnou výdrž baterie až 6 000 mAh, ale i obrovské množství paměti, a to až 512 GB. Toto může nabídnout Asus ROG Phone II, se kterým získáte velký hrací displej a frekvenci 120 Hz, která zajistí plynulost všech her.

Když hodláte do telefonu investovat

Nestanovili jste si finanční limit a chcete si pořídit skvělý telefon i za cenu několika tisíců navíc?

Apple iPhone 11 Pro – 3 fotoaparáty na zadní straně, konektor pro rychlejší nabíjení, odemykání otiskem nebo obličejem, cena: kolem 35 000 Kč, nebo Apple iPhone Pro Max – cena: kolem 40 000 Kč

Samsung Galaxy Note 10+ – v balení inteligentní pero i s tlačítkem pro fotografování, možnost rychlejšího dobíjení a výdrž baterií 4300 mAh, modely Samsung se snadno propojí s Windows a data se synchronizují s těmi na vašem notebooku, cena: kolem 28 000 Kč

Huawei P30 Pro – telefon s 4 fotoaparáty na zadní straně (hlavní objektiv, objektiv s rozlišením 48 Mpx, širokoúhlý objektiv a teleobjektiv), ToF kamera s možností detekce jednotlivých bodů ve scéně, cena: kolem 25 000 Kč

Když hledáte kvalitní telefon za nižší cenu

Nechcete nechat za telefon desítky tisíc, ale rádi byste si dopřáli kvalitní smartphone? Na trhu najdete i modely s cenou do 10 000 Kč, které vám přinesou vše, co potřebujete.

Honor 9X – baterie s kapacitou 4 000 mAh, hlavní fotoaparát s rozlišením 48 Mpx, 3 čočky na zadní straně, model s vysouvací selfie kamerou, cena: 5 990 Kč

Redmi Note 7 – hlavní fotoaparát s rozlišením 48 Mpx, dvě čočky na zadní straně, baterie s kapacitou 4 000 mAh, design zad s gradientovým efektem, cena: 4 799 Kč

Nokia 3.2 – model spadá do programu Android One s čistým programem Android (garance funkčních a bezpečných aktualizací), baterie s kapacitou 4 000 mAh, cena: 3 499 Kč

