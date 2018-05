Chystá se spojení Vodafonu a UPC, obří transakce je na obzoru

Konsolidace se týká českého, německého, maďarského a rumunského UPC a Vodafonu, což jsou země, ve kterých se nachází obě společnosti zároveň. Informace o transakci potvrdil i zdroj Hospodářských novin.

Jak se zdá, transakci může nyní zarazit už jen Evropská komise. Tuto možnost nelze podcenit, neboť Deutsche Telekom, největší evropská telekomunikační společnost, není z transakce úplně nadšena. Spojení Vodafonu a UPC by ji totiž převýšilo a výsledná firma by se stala evropskou jedničkou. Masivně posílit by následně mohla na německém trhu.

Vodafone by s UPC získal vysokorychlostní pevný internet ve větších městech a možnost televizního vysílání; komplexní nabídka by tak vyrovnala konkurenci v podobě T-mobilu a O2. Nutno připomenout, že kabelové přípojky O2 s T-mobilem sdílí v určité formě pronájmu.

Financial Times odhadují transakce na 16,5 miliard dolarů, což by byl největší evropský telekomunikační obchod v posledních pěti letech.

Slovenska se transakce pravděpodobně nijak nedotkne, Vodafone v zemi nepůsobí vůbec a UPC má centrálu pro Českou republiku a Slovensko shodně v Praze.

Jak přesně se transakce dotkne zákazníků zatím jasné není. Bát se o dostupnost stávajících služeb pravděpodobně nutné není – po podobných akvizicích podniky často ještě „dojíždí“ své předchozí produkty a služby – ale změny do budoucna čekat lze, a to pro nové i stávající zákazníky.

Pro spotřebitele obecně se situace na českém trhu rovněž promění: cenová válka mezi operátory (dosud téměř neexistující a připomínající spíše oligopol) by mohla přejít do vysokých otáček, což je pro zákazníky obecně dobrá zpráva.

Záleží však, jak se k akvizici postaví Vodafone a O2: souboj o pevný internet a mobilní připojení bude velice zajímavé sledovat.