Cítíte se zahlcení informacemi? Bude to ještě horší, varují experti

„Začátkem sedmdesátých let už samozřejmě existovalo rádio a televize, lidé také běžně používali telegraf nebo telefon, počítače ale byly ještě v plenkách a první počítačovou síť ARPANET znala pouze hrstka zasvěcených na několika amerických univerzitách,” vysvětluje ředitel IT společnosti Algotech František Zeman.

Za necelé půl století od vyhlášení Světového dne pro rozvoj informací se ovšem situace zásadně změnila.Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu má připojení k internetu 8 z 10 českých domácností, celkově tak má přístup k internetu přes 7 milionů Čechů. Mobilní telefon používá dokonce 96 procent všech Čechů starších 16 let.

Rozvoj internetu a narůstající počet mobilních telefonů se ovšem netýká pouze České republiky - jejich využití roste celosvětově.

„Zatímco v roce 2000 používalo internet jen 400 milionů lidí, podle letošních statistik už k němu má přístup téměř 4,5 miliardy lidí a mobilní telefon používá dokonce přes 5 miliard obyvatel planety, tedy více než polovina. Kvůli tomu rostou nároky na přenosové sítě, objem dat a především jejich bezpečnost,” uzavírá Zeman, jehož společnost Algotech poskytuje IT a cloudové služby.

Strmý nárůst informací na internetu dokládá také předloňská studie IBM, podle které bylo 90 procent veškerých dat na síti vytvořeno během pouhých dvou let.

„Spousta lidí se kvůli tomu může cítit doslova zahlcena, protože internet dnes nevyužívají jen v práci, ale stále častěji také v osobním životě. Čas tráví například na sociálních sítích nebo nakupováním, a to nejen věcí denní spotřeby, ale kupují si například zájezdy nebo letenky,” jmenuje šéf IDC-softwarehouse Karel Diviš a dodává, že používání internetu se do budoucna ještě rozšíří a to díky internetu věcí (IoT).

Běžné už je dnes propojení internetu s chytrou televizí, pračkou nebo lednicí. Časem by ale podle některých expertů mohl internet věcí od základů změnit fungování celé společnosti. „Sítě páté generace mohou zvýšit přenosovou rychlost až na 20 Gigabitů za sekundu, což umožní daleko efektivnější využití technologií v průmyslu, ale i v běžném životě. Půjde například o chytrou domácnost nebo rozvoj autonomních vozidel,” zamýšlí se Marcel Červený, CEO vývojářské společnosti Bootiq.