Co přináší nový Security World

Právě zero trust (nulová důvěra) je ústředním tématem nejnovějšího čísla Security Worldu. Kromě toho se v časopise dozvíte podrobné informace také o zálohování cloudových úložišť.

Používáte-li u svého poskytovatele blokové či objektové systémy, je velice naivní si myslet, že provideři provádějí jejich dostatečné zálohování, ač to tak na první pohled může vypadat. Abyste předešli možné ztrátě dat v případě výpadku, je potřeba se na to předem připravit.

Dalším typem zálohování, které se obvykle opomíjí, je backup virtualizačních kontejnerů. Sice to není pokaždé nutné, ale přesto existují situace, kdy je lepší to udělat. Ukážeme vám, na co se v tomto případě hlavně zaměřit.

V právě vycházejícím magazínu však toho najdete, co se týče bezpečnosti, mnohem více. Významný prostor se věnuje například vlivu 5G na způsob, jakým budou organizace v budoucnu řešit svou kybernetickou bezpečnost, dále často opomíjeným, a přitom velice prospěšným funkcím moderních firewallů, ochraně streamů z dohledových kamer, strategickému plánování při nasazování systémům jednotného přihlašování (SSo) ve firmě či rizikům, které pro vaši organizaci může představovat externí dodavatel spravovaných služeb.

A pokud chcete svou kariéru v oblasti kyberbezpečnosti rozvíjet správným směrem, zaměřte svou pozornost na příspěvek, který ukazuje požadavky, jež se na tuto profesi budou klást během následujících pěti let.

Časopis Security World si můžete objednat zde.