Co přináší nový Security World

To ale nekoresponduje s tím, jak se chovají samotní uživatelé, kteří si naopak chtějí práci z domova především co nejvíce ulehčit, a proto často dbají na bezpečnostní zásady méně, než by to dělali v práci včetně například nutnosti využívat VPN připojení nebo vícefaktorovou autentizaci.

V nejnovějším Security Worldu vám proto přinášíme spoustu rad, jak ve firmě práci z domova podpořit co nejbezpečnějším způsobem, jak se spolehlivě chránit při videokonferenčních mítincích či jak využívat řešení pro týmovou spolupráci, aniž by to ohrozilo citlivé informace podniku, s nimiž uživatelé doma zákonitě pracují.

Kromě toho se v časopise dozvíte nejnovější detaily o ransomwaru a obrany před ním. Útoky pomocí tohoto typu malwaru totiž v průběhu let vyzrály, osvojily si důmyslné i méně viditelné metody a současně se zbavily mnoha chyb implementace, které měly předchozí iterace.

Některé útoky nyní navíc využívají nový prvek zaměřený na úniky dat, což vystavuje firmy něčemu závažnějšímu než jen tradiční ztrátě dat spojené s jejich zašifrováním.

Součástí boje proti ransomwaru jsou i skenery zranitelností a správa oprav softwaru, které mohou pravděpodobnost nákazy firemní infrastruktury výrazně snížit.

Dalšími tématy jsou pak například nová generace zabezpečení koncových bodů, zabezpečení multicloudových prostředí (což se ukazuje pro manažery bezpečnosti jako poměrně velká výzva) či postupy, díky kterým budete moci lépe čelit záplavě mnohdy nebezpečných zařízení internetu věcí.