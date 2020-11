Co přináší nový Security World

Jde o strukturovaný proces, jehož prostřednictvím mohou IT profesionálové identifikovat potenciální bezpečnostní hrozby a zranitelnosti, kvantifikovat je a stanovit priority metod pro zvládnutí útoků a ochranu zdrojů IT. Důležitým aspektem modelování hrozeb je přitom systematičnost a strukturovanost.

Modelování hrozeb je stále určitým způsobem umění i věda a neexistuje žádný výlučný, všeobecně přijímaný proces modelování hrozeb. Praxe modelování hrozeb čerpá z různých dřívějších zkušeností se zabezpečením, především z myšlenky „stromů útoků“, které byly vyvinuté v devadesátých letech.

Jaké to jsou, vám ukáže nejnovější Security World – a ve speciálně sekci se zaměří na to, jak se bránit u nově přicházejících technologií – IoT a 5G.

Modelování hrozeb samozřejmě není jediným tématem Security Worldu. Dalším velice aktuálním tématem je to, jak nejlépe zabezpečit pracovníky z domova. Dáme vám praktické rady, na které byste se měli zaměřit, pokud jsou vám vaše firemní data drahá.

Seznamujeme vás i s tím, jak sítě podpoří strategii zero trust – právě sítě totiž hrají v tomto projektu naprosto klíčovou roli a vy se dočtete, co byste měli udělat po organizační i praktické stránce, abyste mohli trust zero úspěšně nasadit.

S prací z domova souvisí i vzdálený monitoring zaměstnanců. Jak už to tak bývá, přináší jak pozitivní, tak negativní reakce. Náš příspěvek ukazuje, proč může být takový monitoring pro firmu přínosný a co udělat, abyste s ním spojené kontroverze pokud možno eliminovali.

Další příspěvek se zaobírá nástražnými systémy (či technologií klamu), která v posledních měsících získala mohutnou podporu formou umělé inteligence -- díky tomu se opětovně dostává do hledáčku firemních bezpečnostních pracovníků.

V nejnovějším Security Worldu ale samozřejmě najdete řadu dalších zajímavých témat pro firemní zabezpečení, které vám pomohou překonat současné problematické období.