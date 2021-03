Co přináší nový Security World

Pandemie covidu-19 ještě zdaleka nekončí, ale mnoho společností dává najevo, že se možná už nikdy nevrátí k povinnosti zaměstnanců chodit na fyzické firemní pracoviště každý den.

Práce odkudkoliv, která obvykle bývala výsadou jen prodejních týmů nebo přespolních pracovníků, by se mohla stát dominantní variantou pro mnoho dalších lidí.

Než se to však stane, musejí společnosti položit bezpečnější základy pro vzdálenou spolupráci. Nástroje, které podporovaly příležitostný přístup pro pracovníky na cestách, se musejí rozšířit a vylepšit, aby dokázaly přenášet data veškerých pracovních toků firem.

Podrobně se podíváme především na technologii SASE a také na systémy IDS/IPS, které zažívají s pandemií renesanci zájmu bezpečnostních pracovníků.

V centru útoků jsou také firemní aplikace? Jaký je aktuální stav jejich zabezpečení a jaké jsou trendy v této oblasti, ukazuje série hned několika článků.

K prevenci zabezpečení dat patří i šifrování. Jaké metody jsou v současné době "in", proč byste měli vážně přemýšlet o hešování či co to je diferenciální soukromí a jak se dá využít, vám ukazuje nejnovější Security World.

Vedle prevence je ale nezbytné být připraven i na případné napadení a vyřazení z provozu. Jediná věc horší než napadení kybernetickým útokem je totiž napadení bez připraveného plánu reakce na bezpečnostní incidenty.

Sofistikované útoky APT (pokročilé přetrvávající hrozby) jsou typicky zaměřené na vysoce cenné cíle, jako jsou společnosti cílící na kreditní karty, banky, maloobchody, zdravotnická zařízení a hotelové řetězce, které ukládají informace o velkém množství kreditních karet a další osobní údaje.

Žádná společnost, nehledě na velikost a na obor, není vůči útokům zevnitř a vůči nahodilým útokům malwaru, phishingu, ransomwaru či útokům DoS imunní.

