Co se hledalo letos nejvíc na Googlu?

Google letos opět zrekonstruoval rok 2018 z výrazů, které během uplynulého roku zaznamenaly na našem území největší nárůst objemu vyhledávání ve srovnání s rokem předchozím.

Tomuto žebříčku vévodily letošní zimní olympijské hry v Pchjončchangu, přičemž ve středu zájmu Čechů stál klasicky především hokej. Hned druhý nejhledanější výraz také souvisel s olympiádou a sice s jejím asi nejpřekvapivějším momentem, úspěchem Ester Ledecké. Češi letos mimořádně často zadávali do Vyhledávače i jméno habsburské panovnice Marie Terezie, o jejímž životě Česká televize odvysílala výpravnou dvoudílnou epopej.

Bombastický vstup nového módního e-shopu About You na český trh se postaral o čtvrtý nejvyhledávanější výraz a první pětku uzavírá smutný odchod předčasně zesnulého DJe Aviciiho.

Olympijský triumf snowboardistky a lyžařky Ester Ledecké rozhodně nenechal Čechy chladnými, a Ester tak vévodila i letošnímu vyhledávání českých osobností. Lidé dále hledali informace o kandidátech lednového klání o post prezidenta, přičemž Jiří Drahoš patřil ze všech kandidátů k těm nejvyhledávanějším. Prezidentské volby se pak na výsledcích žebříčku podepsaly ještě jednou, a to když vzrostl zájem o moderátorku České televize Světlanu Witowskou, která bravurně řídila debatu prezidentských kandidátů před druhým kolem voleb.

Popularita filmu Bohemian Rhapsody pak přiměla Čechy k vyhledávání informací o zpěvákovi Freddiem Mercurym. Z žijících osobností Čechy zaujala herečka a zbrusu nová členka britské královské rodiny Meghan Markle.

Čechy zasáhla zpráva o tragickém úmrtí krále taneční hudby švédského DJe Avicii, českého herce Jakuba Zedníčka nebo rapperů XXXTentacion a Mac Millera. Dále se loučili také s autorem komiksů pod hlavičkou Marvel Stanem Leem, vědcem Stephenem Hawkingem, ale i věhlasným českým režisérem Milošem Formanem.

V roce 2018 trápily Čechy nejčastěji otázky spojené s jídlem a nemocemi. Zajímali se tak co uvařit, co jíst při průjmu, co na bolest v krku i co s rajčaty. Obyvatelé Prahy si pak nechávali poradit, co by se dalo v Praze podniknout. Zamilované Češky se zajímali také o to, co by mohly darovat svým mužským protějškům k Valentýnu a všechny trápila otázka, co je to to GDPR.

Ve vyhledávání byla znát také rostoucí popularita importovaných zahraničních svátků jako je Halloween a Valentýn, na něž se chtěli Češi včas připravit. Zajímaly je ale také věci jako například, kdy jede Ledecká, kdy do důchodu nebo překvapivě kdy má svátek Karel.

Vyhledávač Google pomáhal Čechům v roce 2018 také s řadou problémů.

Nevěděli jsme si například rady s tím, jak naladit různé televizní kanály, jak vyrobit sliz, před volbami jak volit prezidenta a po nich, jak volili jejich sousedé nebo třeba jak vyplnit letošní daňové přiznání. Vyhledávač také už tradičně zastupoval funkci kuchařek a lidem radil, jak naložit s různými ingrediencemi a pokrmy.

Za nejvyhledávanějším receptem zřejmě i stála velká letošní úroda cukety, dále se zajímali o to, jak připravit tiramisu, muffiny, cheesecake nebo velikonočního beránka. Drinkem roku 2018 se pak stal podle Vyhledáváče Google Aperol.