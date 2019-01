Dá Apple zapomenout na tristní závěr roku?

Apple do nového roku nevkročil zrovna povzbudivě. Namísto oslav dalšího úspěšného kvartálu napsal šéf firmy Tim Cook obsáhlý dopis investorům, v němž je informoval o podprůměrných prodejích iPhonu a celkovém nižším obratu.

Přibližně 84 miliard dolarů za poslední kvartál uplynulého roku je sice stále impozantní číslo, v meziročním srovnání však představuje 5% pokles indikující, že v Cupertinu není vše jen růžové. Na druhou stranu, aktuální výsledky lze brát jako příležitost ke změnám a novým přístupům. Nabízíme proto pět hypotetických scénářů, které mohou po nepodařeném kvartále nastat.

Pokles cen

Jako nejsamozřejmější řešení k opětovnému růstu se zdá být pokles cen. Zvlášť poté, co v roce 2018 rostly prakticky napříč kompletním portfoliem Applu, což sice Tim Cook jaksi zapomněl zmínit, nicméně bylo by s podivem, pokud by právě růst cen nebyl jedním z faktorů, který zákazníky odrazoval od nákupu produktů Applu.

Rozmach nositelné elektroniky

Jestliže je někomu jasné, že dominance iPhonu nebude trvat věčně, je to samotný Apple. I proto už začínají být zřejmé jeho další kroky, zejména fokus na nositelnou elektroniku. Podle Cooka jde o segment, který meziročně roste skoro o 50 %, což jen doložil předvánoční nákupní boom týkající se chytrých hodinek Apple Watch a bezdrátových sluchátek AirPods.

V současnosti už se spekuluje o uvedení vodotěsných AirPods 2 s podporou virtuální asistentky Siri a do konce roku lze očekávat uvedení nových Apple Watch. Apple však vyvíjí i zcela nové produkty – studiová sluchátka či brýle pro rozšířenou realitu.

Comeback levnějších produktů

Se zvyšováním cen Apple pokračoval i v odsouvání levnějších produktů na vedlejší kolej. Výjimkou byl iPad, který šel do prodeje za 329 dolarů, moc dalších levnějších alternativ ke špičkovým drahým produktům však firma nenabízela. Existují však indicie, že je opět vrátí do hry. Spekuluje se o vývoji nového iPadu mini, návratu iPhonu SE a také MacBooku s cenou pod 1000 dolarů.

Rozvoj služeb

Především v posledních dvou letech bylo patrné, nakolik jsou applovské služby důležité při kompenzaci klesajících prodejů hardwaru. Dle Cookovy výroční zprávy firma v uplynulém roce ustavila nové rekordy, jak v nákupu aplikací, tak v množství předplatitelů Apple Music a dalších služeb. A není pochyb, že víc než miliarda potenciálních zákazníků z řad aktivních uživatelů elektronických zařízení skýtá další prostor k růstu. P

otvrzený již byl například záměr spustit vlastní platformu nabízející video obsah, pomyslným zlatým vejcem by však mohly být Messages – Zprávy. Momentálně bezplatná aplikace by mohla znamenat slušný přínos financí, pakliže by se ji Apple rozhodl zpřístupnit i uživatelům Androidu a zpoplatnit.

Důraz na Asii

Pokud lze z propadu prodejů iPhonu skutečně „vinit“ Čínu, Apple by mohl poskytnout východoasijským zákazníkům důvod k upgradu. Obdobný, jako byla například podpora dual SIM na nových iPhonech, vlastnost na asijských trzích zásadnější než kdekoliv jinde.

Apple by tak speciálně na Asii mohl myslet při investicích do umělé inteligence, vývoji vysokorychlostního nabíjení, vylepšování fotoaparátů a samozřejmě, úpravě cenové nabídky do větší šíře, zejména směrem k nižším cenám. Ovšem, ne že by tyto inovace neocenili také zákazníci ve zbytku světa…